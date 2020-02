En una entrevista sin desperdicios, Oriol Ross, Director de Desarrollo Corporativo de Latinia, planta las claves de la innovación en el sector financiero en Latinoamérica. Un territorio donde los bigtech han llegado para quedarse.

Latinia es una empresa que provee soluciones para la industria de la banca en la última milla de su relación con los clientes a través de canales digitales. Un territorio tan vital para los negocios como puede ser la customer experience. Con más de 20 años de trayectoria como proveedor de plataformas de push bankink, la experiencia de esta empresa en el campo de la innovación les ha convertido en acelerador en el ecosistema fintech latinoamericano.

Efectivamente, Latinia cuenta con un fondo de inversión que ronda los ocho millones de dólares orientados a impulsar proyectos de innovación para la banca. Según referencia de Finnovista, Latinia participa directamente en más 45 nuevas empresas, como socio de Startupbootcamp, y con programas de aceleración y escalamiento en startups fintech, y también con inversiones directas en ocho compañías mexicanas: Dapp (pagos), Facturedo (lending), Prestanómico (lending), Flink (neobanco), Tu Identidad (biométricos), UALET (robo-advisor), Prometeo (Open Banking) y Belvo (Open Banking).

Nadie mejor que Oriol Ros, Director de Desarrollo Corporativo de Latinia, para ayudarnos tomar el pulso al ecosistema financiero en la región, y poder tener una visión de protagonista sobre los senderos de la innovación tecnológica en la banca latinoamericana. En este vídeo, compartimos la totalidad de nuestra conversación que toca palos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la construcción en tiempo real de nuevas experiencias financieras de los clientes en su relación con los bancos, la competencia de los Bigtech como Amazon o Facebook en el negocio financiero o la necesaria alianza de los bancos latinoamericanos con las fintechs de la región.

La revolución tecnológica deja tocado al monopolio de la banca

Desde que la familia Medici creo su Banco en la Italia del siglo XV, la banca viene regentando el monopolio sobre la gestión de los recursos financieros de las personas. Y eso viene cambiando con la entrada en el negocio de Amazon o Facebook con iniciativas de nuevos medios de pago, financiamiento o el lanzamiento de una moneda electrónica global. Entonces, el desafío de la banca es transformarse en un Amazon en su modelo de relación con los clientes.

“Para ello cuentan con una gran ventaja. Ellos tienen más 200 años dedicándose a esto. Y las encuestas indican, afortunadamente para la banca, que el gran almacén de confianza para dos de los grandes atributos que existen, el dinero y los datos, siguen estando en la banca, y no en los Amazon o en los Facebook que hay por la vida. Cuando ha habido alguna filtración en Amazon o en Facebook, la gente se ha puesto las manos en la cabeza. Tu dile a tu madre hoy que deje todo su dinero en Facebook. Entonces la realidad demuestra que en protección del dinero y los datos la banca lo sabe hacer muy bien”.

Ante las Fintech, el sistema bancario tradicional entra en una etapa floreciente de colaboración para innovar. Frente a los bigtech, Ross reconoce que hay un poco de indignación entre la banca tradicional. “Yo creo que nunca vamos a ver un Amazon Bank. Pero Amazon seguirá prestando servicios financieros. Pero no es lo mismo ser un banco que prestar servicios financieros. Ser un banco significa someterse a una gran regulación. Por cada tres personas, hay una que vigila y regula lo que hacen las otras dos….En Amazon, en Apple, en Facbook, en Google, la rigurosa regulación del negocio es impensable. A ser grandes bancos nunca van a jugar”.

Amazon y otros bigtech están dando depósitos, créditos y pagos. Pero Oriol Ross resalta que éstas son actividades están al límite de las regulaciones más profundas. “Serán negocios que se limitarán a jugar en la relación con los clientes que es donde son muy buenos. La banca es muy buena detrás, porque se está comiendo toda la regulación. A mediano plazo, los bigtech -Apple, Amazon, Facebook, Google- están condenado a convivir con la banca”. Hoy a la banca no le interesa expandirse en el front end de los servicios porque hay mucha fricción en su relación con los clientes. Y a las bigtech no les interesa el negocio de atrás del sistema financiero porque son ineficientes frente a la regulación”. La gran duda, es quien será plataforma de quien. Hagan sus apuestas. Y no te pie rdas el vídeo de la entrevista.

Open banking, el nuevo territorio fintech

“Muchas veces nos preguntan, ¿por qué un fabricante de software como Latinia invierte en fintech? En nuestro caso varias razones nos han llevado a tomar esta decisión, siendo una de ellas que los bancos con los que trabajamos a menudo nos exigen ser algo más que un fabricante, quieren un partner: las entidades financieras quieren un compañero de conocimientos al que le puedan preguntar, ¿cuál es el mejor lender-as-a-service de Perú?, ¿o el neobanco con mejor pujanza de México?, por ejemplo. Cuando tu relación es tan íntima con un banco igualmente lo es la exigencia en conocimientos”, explica Oriol Ros, director de desarrollo de Negocios de Latinia.

Siendo un partner de conocimiento de la banca tradicional, Latinia pasó a implicarse como inversionistas en el ecosistema Fintech de la región. Destaca Ros el rápido crecimiento del mercado mexicano como el gran territorio de la innovación fintech. “Nosotros creemos mucho en los conceptos basados en plataformas de open banking. En el futuro vemos que muchos nuevos negocios en la banca se centrarán en ser plataforma de otros operadores, y generar valor y confianza como para que otro banquero le diga, vale, me monto sobre tu plataforma y creo valor para los usuarios finales”.