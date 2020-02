LG cancelar su participación en el Mobile World Congress 2020

LG no participará en el MWC 2020 según confirmó en un comunicado publicado en su sitio web. La empresa ha dicho que tomó la decisión para no exponer a sus empleados que viajan alrededor del mundo. Lo cual, agregan, se ha vuelto mucho más restrictivo por las tensiones causadas por el coronavirus.

Adicionalmente, los organizadores del Mobile World Congress, GSMA emitieron un comunicado donde aseguraron que “seguirán monitoreando el potencial impacto del coronavirus en los eventos dentro del MWC20 a realizarse en Barcelona, Shanghai y Los Angeles. La GSMA aseguró que hasta ahora el impacto en el evento ha sido mínimo”.

El Mobile World Congress de Barcelona tendrá lugar del 24 al 27 de febrero y, hasta ahora, continuará según lo programado. La GSMA anunció previamente estar implementando medidas para prevenir la propagación del virus. Incluida una mayor limpieza y desinfección de áreas de alto tráfico, tales como áreas de restauración, pasamanos, baños, entradas y salidas. El mismo tratamiento recibirán pantallas táctiles y más asistencia médica en el sitio.

También dijo que tendrá un “protocolo de cambio de micrófono” para los oradores y aconsejará a todos los asistentes que “adopten una política de” no apretón de manos “.

Aunque a primeras horas de la mañana hubo reportes que indicaban que ZTE tampoco participaría en el Mobile World Congress de este año. Pero a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la empresa china confirmó su presencia en Barcelona.

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE's booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP

— ZTE Corporation (@ZTEPress) February 5, 2020