everis ofrece servicios de pagos internacionales con blockchain

Tras una alianza con la startup fintech Bitex, everis brinda una alternativa a la red SWIFT, permitiendo que nuevos actores financieros accedan a soluciones que antes resultaban inaccesibles.

Los pagos internaciones con blockchain están adquiriendo un gran protagonismo producto de que brindan mayor competitividad en el mercado de las transferencias hacía otros países tanto para consumidores masivos, e-commerce, B2B o envío de remesas.

Esta tecnología es relevante, si consideramos que en muchos países se han elevado los índices de inmigrantes. Si revisamos solamente Chile la tasa de inmigrantes es significativa, pues mientras en 2017 los inmigrantes en el país ascendían a 746.465, realizando 4 millones de operaciones de remesas por un monto de US$ 727 millones; en 2018 alcanzaron a 1.251.225 (alza de 67,6%), con 8 millones de operaciones y remesas por US$ 1.519 millones (crecimiento de 109%). Cifras que sin duda no son indiferentes para las instituciones financieras.

Por ello, everis concretó una alianza global con la startup fintech Bitex, firma que brinda su infraestructura de blockchain, para desarrollar aplicaciones de pago internacional a su red de clientes.

Con este acuerdo estratégico, las dos empresas entregan una alternativa regional a la red SWIFT, permitiendo que nuevos actores financieros entreguen soluciones que antes eran imposibles de brindar.

“El blockchain se ha convertido en un foco de interés como una tecnología prometedora que ofrece servicios financieros abiertos, dado que permite una alta fiabilidad y rapidez en las transacciones financieras. De esta manera llevamos la innovación a diversos procesos reduciendo costos y generando inmediatez en las transacciones”, sostuvo Pedro Capó, director de Banca de everis Chile.

“El acuerdo firmado entre Bitex y everis apunta a instituciones financieras que están constantemente en la búsqueda de posibilidades tecnológicas, con miras a crear nuevas oportunidades en el negocio y, a la vez, entregan valor para sus clientes”, sostuvo Eduardo del Pino, CEO de Bitex.

Actualmente las transferencias internacionales representan un total de U$S 1.25 trillones de dólares en volumen. Este flujo de transacciones, hasta hoy, está centralizado en proveedores que utilizan tecnología cerrada con pocas oportunidades de innovación.

“A partir de esta alianza estamos dando un uso concreto al Blockchain logrando que esta tecnología deje de ser percibida como algo intangible. Ahora se verá en concreto el beneficio que ésta aporta en las transacciones financieras con un beneficio claro”, agregó Capó.