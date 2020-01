Las iniciativas digitales no solo están transformando los negocios, sino que también están sacudiendo significativamente el estatus quo en los roles profesionales de TI.

Con información de , CIO.com

No debería sorprender, dado el furioso ritmo del cambio tecnológico, que algunos roles de TI estén experimentando una especie de metamorfosis para adaptarse a los nuevos requerimientos de los negocios cada vez más digitales.

Los CIO deben considerar estos roles maduros para su actualización en apoyo de las transformaciones digitales. Los roles que requerían un cierto conjunto de habilidades y lograban sus objetivos en el pasado han evolucionado para requerir nuevas habilidades y lograr nuevas metas.

El crecimiento de la computación en la nube y el aumento de la movilidad empresarial así como las vanguardias en la computación empresarial amplían el alcance de la TI, dando un nuevo significado y alcance a una serie de trabajos tecnológicos.

Los siguientes son algunos de los roles que los líderes de TI deben considerar nuevamente, y la capacitación que podrían implementarse para ayudarlos a salir de su antiguo enfoque hacia una nueva versión que sea más efectiva para este nuevo paradigma digital.

Analista de negocios

Los analistas de negocios son actores clave dentro de los departamentos de TI, porque ayudan a cerrar la brecha entre TI y las operaciones comerciales, al aprovechar el análisis de datos para evaluar los procesos, determinar qué se debe cambiar y luego proporcionar recomendaciones a los ejecutivos de tecnología y negocios.

Una de sus principales responsabilidades es descubrir cómo los cambios basados ​​en datos en software, hardware, servicios y procesos pueden aumentar la eficiencia de la organización, todo en el contexto de lo que es tecnológicamente posible y asequible.

Pero este papel del analista de negocios ha evolucionado con una mayor necesidad de lidiar con la complejidad. Por ejemplo, el lanzamiento de una aplicación empresarial puede involucrar a docenas de países y miles de usuarios. O una implementación de Internet de las cosas (IoT) podría afectar múltiples facetas de la empresa y abarcar toda su cadena de suministro.

Muchas empresas hoy están en medio de transformaciones digitales que implican migraciones a múltiples servicios en la nube, lo que resulta en una combinación híbrida de sistemas locales, nubes privadas y nubes públicas.

Es hora de que los analistas de negocios conozcan bien áreas como servicios de computación en la nube, tecnologías móviles, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, tecnologías definidas por software, informática de punta, seguridad cibernética, DevOps y otras áreas.

Ingeniero de seguridad / analista de ciberseguridad

Al igual que con otros puestos de TI, la creciente complejidad del entorno tecnológico también está teniendo un impacto en los roles responsables de garantizar la seguridad, incluidos los ingenieros de seguridad y los analistas de ciberseguridad.

La típica “empresa” ahora puede abarcar múltiples servicios de nube pública, cientos o miles de dispositivos móviles, numerosas instalaciones remotas e innumerables objetos conectados a través de IoT. Todo eso necesita ser asegurado.

Para estos profesionales de ciberseguridad, “inicialmente el objetivo era encontrar datos que representaran una vulnerabilidad potencial y solucionar el caso”, dice Gary Kern, vicepresidente y CIO de Mutual Bank. “Ahora hay tantos datos de tantas fuentes, [incluidas] capas de monitoreo interno y fuentes externas, que ‘priorizar’ esa información en planes de acción y trabajar con múltiples fuentes internas y externas para mitigarlos es más clave”.

Eso significa tener una idea de cómo los recursos como la nube, dispositivos móviles y aplicaciones, dispositivos EDGE, IoT, etc., pueden ser protegidos de manera efectiva. Puede requerir la necesidad de certificaciones de seguridad adicionales o cursos de capacitación.

Además, los ingenieros de seguridad necesitan desarrollar mejores habilidades de comunicación si aún no lo han hecho. Por ejemplo, dice Kern, requieren comunicarse con la alta gerencia, si no se han parcheado todas las vulnerabilidades, y si los riesgos se están manejando, pero no se eliminan. De esa manera, los líderes de TI y empresariales pueden tener una idea precisa de la verdadera postura de seguridad de la organización.

Administrador de infraestructura

Los administradores de infraestructura de TI son los principales responsables de supervisar los aspectos técnicos y administrativos del departamento de TI de una organización.

Planifican y diseñan la infraestructura mientras gestionan el equipo responsable de mantener la infraestructura de forma continua.

Por supuesto, todo el concepto de “infraestructura de TI” ha cambiado en los últimos años, con el aumento en el uso de servicios en la nube, tecnologías móviles y dispositivos en el borde de la red empresarial, incluidas las entidades de IoT conectadas.

Los entornos de TI de la actualidad suelen incluir servicios en la nube y sistemas locales de una variedad de proveedores de soluciones y servicios. Como resultado, el administrador de infraestructura moderno debe ser especialmente hábil en la gestión de proveedores y de cómo integrarlos, dice Kern.

“Esta función solía tener un control completo sobre la ‘sala de máquinas’, pero ahora con la nube, SaaS [software como servicio] y otras herramientas, todo debe ejecutarse de alguna manera a través de terceros”, dice Kern. “La nueva carga principal es asegurarse de que todas las piezas funcionen bien juntas”.

Analista / Administrador de sistemas

El analista o administrador de sistemas es el profesional de TI que se especializa en analizar, diseñar e implementar sistemas. Este individuo se asegura de que las herramientas tecnológicas sean las adecuadas en términos de los resultados previstos, y trabaja con usuarios finales, proveedores, programadores y otros para lograr los resultados.

A veces, estos roles son responsables de desarrollar análisis de costos, consideraciones de diseño y plazos de implementación de tecnología, y pueden trabajar en colaboración con analistas de negocios para ayudar a garantizar que los sistemas realmente satisfagan las necesidades de la empresa.

Gran parte de esto sigue siendo cierto para los analistas y administradores de sistemas, pero están surgiendo nuevas responsabilidades.

El rol de administrador del sistema está cambiando de un enfoque local a la gestión de instancias y servicios en la nube, dice James Rinaldi, CIO del Laboratorio de Propulsión de la NASA. “Este rol necesita evolucionar para ser más de valor agregado o ser automatizado”, dice. “Algún valor agregado es comprender los costos, las necesidades de capacidad y la planificación y la configuración y licencia del software”.

El analista de sistemas tradicional “y el personal centrado en el servicio al cliente de TI son los dos roles a los que nos dirigimos con mayor frecuencia para nuevas cargas de trabajo”, dice

Bill Balint, CIO de la Universidad de Indiana de Pennsylvania. “Hacemos esto porque el personal exitoso en estos roles ha tenido que mejorar sus habilidades blandas para prosperar”.

En la universidad, los analistas de sistemas son responsables de todas las facetas del ciclo de vida del software, la gestión de algunos proyectos y gran parte de lo que se considerarían tareas de analista de negocios, dice Balint. Por otro lado, es el personal de soporte de TI, y no los analistas de sistemas, quienes manejan las funciones de soporte al usuario final, como la capacitación y la documentación, dice.

“Si los tipos de problemas que deben resolverse con estas nuevas cargas de trabajo requieren una síntesis profunda entre la interacción del usuario y la resolución de problemas complejos, los analistas de sistemas son nuestro objetivo”, dice Balint. “Sin embargo, el personal de soporte de TI está dirigido cuando los problemas se centran más en traducir las necesidades del usuario en soluciones progresivas, particularmente si la solución final requiere el uso de múltiples conjuntos de habilidades de TI de back-office”.

Desarrollador Web

Los cambios en el rol del desarrollador Web han estado en marcha durante algunos años, reflejando algunas de las tendencias clave en TI, como el mayor uso de dispositivos móviles en el lugar de trabajo y el creciente enfoque en la experiencia del usuario.

Los desarrolladores Web de hoy necesitan tener una buena comprensión de áreas como el diseño modular, el diseño para usuarios móviles y las velocidades de carga requeridas, características de inteligencia artificial como son los chatbots, optimización de búsqueda por voz y ciberseguridad.

La IA por sí sola está teniendo un gran impacto en el desarrollo Web, al habilitar nuevas funciones, como los comandos de voz, que facilitan a los usuarios navegar por los sitios y encontrar información.

Es probable que el aumento continuo de IoT también tenga un impacto en el desarrollo web, porque las compañías pueden querer que algunos datos de los dispositivos conectados estén disponibles para los usuarios a través de sitios web.

Y muchos desarrolladores necesitarán expandir sus conocimientos de lenguajes de programación para mantenerse al día con las últimas tendencias.

“Los requisitos para un desarrollador web han cambiado”, dice Jim Johnson, vicepresidente senior de la firma de personal de TI Robert Half Technology. “Donde los requisitos en el pasado han buscado personas con .Net y JavaScript, hoy esos requisitos también incluyen el conocimiento de los marcos de JavaScript, Node, Angular, React e incluso DevOps”.

Administrador de red

El rol del administrador de la red está cambiando porque el concepto de la red empresarial está cambiando, y la nube una vez más sirve como pieza central para la transición.

Los administradores de red durante años han sido responsables de las infraestructuras de red, incluidas las redes locales y de área amplia, los servidores, las interacciones entre redes de software y la integridad / resistencia de la red. Manejan cualquier problema relacionado con estos componentes, asegurándose de que las redes funcionen a un alto nivel en apoyo del negocio.

Las infraestructuras de red actuales son mucho más complejas que en el pasado y, a menudo, incluyen redes que admiten enlaces a servicios en la nube, dispositivos móviles, informática de punta y, cada vez más, IoT.

Los administradores de red que en el pasado podían sobrevivir con el conocimiento de Windows 10, Office y otras plataformas locales comunes ahora necesitan saber sobre servicios en la nube como Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud y otros, dice Johnson.

El cambio continuo a la nube está teniendo un profundo efecto no solo en los administradores de red y los otros roles de transición, sino en casi todos en TI, dice Johnson.

“A medida que el mundo de la tecnología continúa evolucionando, con las empresas trasladando sistemas, aplicaciones y datos a entornos basados ​​en la nube, se podría decir que todos los profesionales de TI deberían considerar la evolución de sus roles y mejorar sus conocimientos y / o certificaciones que les permitan continuar para cumplir sus funciones dentro de un panorama cambiante de TI “, dice John.