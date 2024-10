Aunque América Latina aún batalla con los despliegues 4 y 5G, un informe reciente indica que el 6G ya está en el horizonte.

¿Es inminente el comienzo de este despliegue en América del Norte, región lider en 5G?

Para responder a esta pregunta, la Asociación que se autodefine como la voz de la 5G y posteriores generaciones inalámbricas de las Américas, recién ha liberado un nuevo white paper ITU’s IMT 2030 Vision: Navigating Towards 6G in the Americas.

El documento analiza la visión estratégica para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles de 6G que se describe en el Marco IMT-2030 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Este nuevo marco sienta las bases para la innovación, las normas de desempeño y la cooperación en todo el mundo que se requerirán para iniciar el despliegue de la tecnogica de sexta generación inalámbrica.

En este punto cabe recordar que estos procesos no son instantáneos y que suelen requerir tres acciones epecifivas:

Qué los gobiernos asignen el espectro radioeléctrico en el que se establecerá la nueva red

Qué los operadores de telecomunicaciones hagan las inversiones y ajustes necesarios para alcanzar los nuevos paramettos

Qué los fabricantes de dispositivos electrónicos diseñe y comiencen a producir equipos que utilicen el nuevo estándar

Este último factor es el que crea la demanda que suele impulsar la inversión de las empresas telcos.

Marco base

Pero, para que toda esta maquinaria comience a andar, se requiere un base técnica que establezca los parámetros de la nueva tecnología.

Ese fue el trabajo realizado por la UIT. El marco de la visión IMT-2030 de la UIT enfatiza las capacidades aumentadas y los nuevos escenarios de uso que amplían las fronteras de las tecnologías 5G actuales.

Ello constituye un plan para el futuro de las comunicaciones móviles en el mundo.

Viet Nguyen, Vicepresidente de Relaciones Públicas y Tecnología de 5G Americas., señaló con respecto a este white paper, que la organización está complacida en poder ofrecer su visión detallada sobre el marco fundacional de la UIT para la próxima generación, que delineará el desarrollo de las normas de la 6G.

Para analizar el marco propuesto por la UIT, 5G Américas contó que el respaldo de un conjunto de especialistas.

Los mismos también hicieron referencia a la importancia de la publicación.

“El marco IMT-2030 representa un esfuerzo de colaboración entre la industria, gobiernos y el sector académico para delinear el futuro de las comunicaciones móviles”, señala el Vicepresidente Senior de Tecnologías Avanzadas y Emergentes de T-Mobile, Karri Kuoppamaki.

Estos avances apuntan a:

Expandir la conectividad

Integrar la Inteligencia Artificial (IA)

Y dar soporte a tecnologías emergentes.

Entre estas tecnologías emergentes incluye sensores y comunicaciones integrados (ICAS, por la sigla en inglés), entre otras tecnologías.

El informe

Entre los asuntos claves que aborda el nuevo white paper de 5G Américas y que darán marco al 6G son:

Desempeño optimizado

En este aspecto se refiere a mejoras significativas en las velocidades de datos, la latencia y la confiabilidad.

Todas ellas centradas en entregar alta velocidad y comunicaciones ultra confiables de baja latencia, tanto para industrias como consumidores.

Nuevos escenarios de uso

En este punto, el informe aborda casos de uso avanzados que incluyen, incluso:

Multimedia inmersiva

Aplicaciones industriales inteligentes

Gemelos digitales

Conectividad ubicua

Y, además, la integración de Inteligencia Artificial (IA).

Ello permite crear sistemas inteligentes de aprendizaje autónomo.

Armonización global

El documento aborda el asunto del énfasis en la alineación de las normas, las políticas relativas al espectro y los marcos regulatorios alrededor del mundo.

Todo ello permite asegurar la interoperabilidad y un enfoque unificado para el desarrollo de la 6G.

Iniciativas 6G estratégicas

El gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del continente americano iniciaron varias actividades de investigación y políticas para impulsar la innovación en 6G.

Sostenibilidad y seguridad

En este punto, se aborda la promoción de tecnologías eficientes en energía y medidas de seguridad robustas para proteger la integridad de los datos, la privacidad y la seguridad nacional.