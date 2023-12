BFSI apoya su sustentabilidad y seguridad en gemelos digitales

El estudio realizado por Altair no sólo muestra que el sector de Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) acelera su adopción de gemelos digitales sino, también, sus usos más innovadores.

Para los encuestados en la investigación, las posibilidades de esta tecnología en cuanto a seguridad y sustentabilidad son altas.

Ni la banca, ni los servicios financieros, los seguros o las fintechs son, precisamente, lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en industrias con alto impacto en el ambiente.

No obstante, cada día más digitales, los servicios de este sector son usuarios intensivos de datos que requieren de mucha energía. Por un lado.

Por otra parte, en algún momento fueron (aún son) un generador casi infinito de formularios y carpetas llenas de papeles.

Finalmente, el mundo no avanza lo suficientemente rápido en los pagos digitales y:

El dinero que se y transporta

Y los dispositivos como tipo tarjeta tienen un importante impacto ambiental

Así que no debe ser tan descabellado que el sector de Banca, los Servicios Financieros y Seguros (BFSI, siglas en inglés de Banking, Financial Services and Insurance) este eveluando, constantemente, como reducir el uso de papel, plastico y otros materiales con alta huella de carbono.

Esto puede explicar algunos de los hallazgos de la más reciente encuesta global de la empresa de ciencia computacional e inteligencia artificial (IA), Altair, en lo que respecta a la adopción de gemelos digitales (GD).

Como si

La investigación midió la adopción de la tecnología de gemelos digitales y evaluó:

Cómo las organizaciones la están utilizando

Sus beneficios comerciales

Y su impacto en las iniciativas de sostenibilidad

Para ella, Altair encuestó a:

Más de 2.000 profesionales

De varias industrias

Y de 10 países

Pero, ¿por qué evaluar esta tecnología? Recordemos que los gemelos digitales son nuestra actual ventana a otras más sofisticadas como las realidades virtual y aumentada, así como a espacios digitales expandidos, mejor conocidos como metaversos.

La potencialidad de los digital twins de proporcionarnos una realidad replicada para trámites puede hacer irrelevantes los soportes tradicionales, como el papel o el plástico.

Visto así, no sorprende que la sostenibilidad haya sido citada como principal beneficio de la adopción de los gemelos digitales:

El 93% de los encuestados de BFSI – cuyas organizaciones utilizan actualmente gemelos digitales – dijeron que les ayuda a crear productos y procesos financieros más sostenibles

Esta es la tercera proporción más alta entre las otras industrias dentro del total encuestado

El sector se encuentra detrás de la electrónica de consumo y los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción

Dicha información es consistente con el aumento, recientemente reportado, en el interés de los consumidores por productos y servicios bancarios más ecológicos, que promuevan prácticas e inversiones sostenibles.

Innovación sustentable

Y es que, como hemos señalado en otras ocasiones las generaciones más jóvenes tienen un mayor interés que sus predecesora en lo que sustentabilidad se refiere.

De allí que sea un error tomarla como tendencia pasajera. Por el contrario: va camino a ser un estándar y las empresas deben prepararse para el mismo.

En consecuencia de esta tendencia de los consumidores:

El 83% de los encuestados de BFSI dijeron que su organización está utilizando actualmente o planea utilizar gemelos digitales para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad

56% de las organizaciones de los encuestados utilizan actualmente la tecnología

Lo más interesante, sin embargo, es que esta tendencia a la sostenibilidad también impulsa el uso de esta tecnología para blindar tanto la seguridad como la privacidad de los usuarios.

De hecho, los gemelos digitales son vistos por el sector BFSI como un recurso fundamental en la personalización, monitoreo en tiempo real y seguridad de alto rango:

Los encuestados de BFSI fueron los más propensos de cualquier industria a decir que la tecnología de gemelos digitales tuvo el mayor impacto positivo en la “personalización de productos y servicios” con un 32%.

Los datos también confirman el énfasis de la industria en el uso de gemelos digitales para “monitoreo y control en tiempo real” con un 38% y “eficiencia y seguridad” con un 33%

Estos son factores importantes cuando se vinculan con análisis predictivos sobre el comportamiento del cliente

¿Duplicando la seguridad?

Por otro lado, en comparación con las otras 11 industrias encuestadas, es mucho más probable que el sector BFSI utilice la tecnología de gemelos digitales para modelar el comportamiento:

50% frente del sector BFSI

Frente al 30% en promedio en la encuesta

Pero no sólo el monitoreo en tiempo real es el recurso que permite aprovechar a los gemelos digitales en el sector BFSI.

De hecho, los espacios de simulación y la posibilidad de crear avatares para resguardar la identidad de los usuarios es una tendencia que comienza a avanzar en otras áreas y que ya se viene ensayando en este sector.

De momento, quienes más lo han utilizado es el sector de retail, caracterizado de lejos por su uso de cámaras de vigilancia que facilitan esta implementación.

En este caso, la biometría y el uso de avatares permite la identificación sin recopilar ni almacenar información personal.

Pero eso no descarta que el sector BFSI (qué tiene su propia legislación en cuanto al resguardo de la privacidad) no pueda abordar en forma novedosa esta posibilidad.

¿Hasta donde llegará? Es temprano para predecirlo.

Pero el informe de Altair nos hace suponer que los 366 días del próximo año podríanser darnos más que un adelanto de estos casos de uso.

Por ahora, son una tendencia.

Y una a evaluar y tener en cuenta.