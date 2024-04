Roche, Nationale Nederlanden o Iberdrola son algunas de las organizaciones que participarán en #CyberSummit24 el próximo 23 de abril

Los ciberataques se intensifican, han aumentado en número, frecuencia, sofisticación y severidad en su impacto y, se han extendido por toda España con suma rapidez. Los últimos datos muestran un aumento del 22% en empresas y particulares y un aumento en el cómputo total con 110.840 ataques respecto al año anterior, según la estadística que realiza la tecnológica española Pandora FMS publicado por The Objective. En materia de ciberseguridad, todavía existe mucho camino que recorrer, especialmente, en lo referente a sensibilización, preparación y prevención.

Ante este panorama, las empresas deben tomar medidas preventivas y evaluar los posibles riesgos. Para conocer todas estas necesidades y analizar los retos y estrategias actuales de la industria de la ciberseguridad, el próximo 23 de abril, el #CyberSummit24 reúne a los expertos más importante del ecosistema de la ciberseguridad y a profesionales de la industria con el objetivo de difundir, presentar, descubrir y evaluar las soluciones y las tendencias de la industria.

Una jornada de innovación donde los asistentes conocerán las tendencias a través de casos de éxito, paneles de expertos, talleres interactivos y otras actividades. #CyberSummit24 se estructura en cuatro espacios principales – Cyber Labs, Open Talks, Open Theatre, Innovation Area – que permitirán abordar temáticas de máxima actualidad y la zona expositiva donde más de 20 empresas mostrarán sus novedades y servicios, que tienen como objetivo potenciar el networking y fortalecer el desarrollo de una industria clave como es la ciberseguridad. Organizado por Urban Event Marketing Agency, V Cybersecurity & Data Innovation Summit tendrá lugar el próximo 23 de abril en Truss Madrid, en el WiZink Center gracias a AREXDATA, B-FY, INTELEQUIA, ARMATUM, ADM CLOUD & SERVICES, SOFTENG, IAAS365, COMMVAULT, ABAST, GLOBAL TECHNOLOGY, AVEPOINT, ARCSERVE, TRANXFER, ZEPO y LBS SEGUROS.

La agenda con los expertos

Los asistentes podrán presenciar la ponencia de apertura del keynote speaker Juan Carlos Galindo, experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Socio director de Galindo-Benlloch que nos hablará sobre ¿Dónde está el dinero? El objeto de las ciberestafas a través de ataques de ingeniería social es nuestro dinero. ¿Pero, dónde está? ¿Por qué es tan difícil su recuperación? ¿Dónde está la justicia restaurativa? ¿Como seguimos el rastro del dinero? ¿Por qué es tan difícil condenar a los ciberdelincuentes? Todo esto y mucho más, en la ponencia inaugural. Se impartirán cuatro talleres interactivos con certificación de asistencia sobre las claves para liderar equipos virtuales con éxito, de la Criminología analógica al Cybercrimen, la Ciberinteligencia y Geopolítica y, la Ciberseguridad para PYMES. Los asistentes podrán participar en sorteos para el curso de “Liderazgo y gestión de equipos virtuales” de la School of Continuing Education de Evidentia University.

Todas las charlas giran en torno a un eje común: evaluar las claves para un futuro seguro. Algunos de los temas que se presentarán son sobre la Inteligencia Artificial, Ransonware, NIS2 y ENS, sobre la cuantificación económica del riesgo tecnológico, unificación de la prevención y detección de fraude cibernético con IA generativa, sobre la seguridad de los datos en la nube y SaaS, entre otros.

Tres paneles de expertos en los que se debatirá sobre las tendencias y desafíos a los que se enfrenta el sector asegurador y bancario en los próximos años, sobre la ciberseguridad en sistemas críticos con casos de uso en el sector industrial y ¿Cuáles son las previsiones y tendencias en ciberseguridad para el 2024?

Empresas referentes del sector tales como Google, Microsoft, IBM, Secure&IT, Onbranding, entre otras, compartirán sus experiencias en el desarrollo de soluciones y servicios de seguridad. Debatiremos junto a CIO/CISO de empresas españolas sobre los retos a los que se enfrentan las compañías en materia de ciberseguridad.

El evento contará con la colaboración y apoyo de medios y asociaciones tales como la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (CONETIC), Fundación Dédalo, Campus Internacional de Seguridad (ETIC), Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI-ES), Mad Fintech, Foro Ecofin, Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), Cybasque (Asociación que representa a entidades dedicadas a la ciberseguridad en el País Vasco), Fundación Big Data, GET Seguridad, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI), World Compliance Association, Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Clúster Big Data Madrid, Atana (Cluster TIC de Navarra), Control Publicidad, Revista Transformación Digital, Interactive, Periódico Publicidad, La Latina Valley, The Standard CIO, Digital Innovation News, ByTIC Media, News Click Ciber, Territorio Fintech, Seguros News, Hack by Security, HBS Academy, Hackia y La Ecuación Digital entre otros.

Para conocer la agenda completa del evento, pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para asistir como invitado aquí.