Este artículo explora el creciente interés en la Inteligencia Artificial (IA) y cómo los Directores de Información (CIO) pueden aprovechar la IA Generativa para impulsar el valor en las empresas.

Por: Laszlo Beke, Presidente de Bekesantos

Parece no pasar un día sin que se escuche en las conversaciones cotidianas, en los medios y en las empresas que haya alguna nueva actividad, relacionada con Inteligencia Artificial. El interés, la curiosidad y la excitación tienen una base sólida. Investigaciones realizadas estiman que la IA Generativa podría adicionar el equivalente a US$2.6-4.4 trillones (millones de millones) en valor a la economía global en forma anual. Por ello, IA es de interés particular para las empresas. La gestión de los CIO suponer un factor determinante en capturar dicho valor, pero la experiencia indica que no es fácil de lograr y que ya están bajo fuerte presión interna en las empresas y en lo personal.

Nuevas tecnologías (Internet, telefonía móvil, redes sociales) desencadenaron un enorme número de experimentos y de pilotos, pero la consecución de valor de negocios significativo frecuentemente se hizo difícil de concretar. Muchas de las lecciones aprendidas de esos desarrollos siguen vigentes, particularmente cuando se trata de pasar de la etapa de piloto a la etapa de escalar las soluciones.

En la gestión de los CIO’s, la explosión de la IA Generativa representa una oportunidad para aplicar dichas lecciones para guiar a la Alta Dirección en el esfuerzo de convertir la promesa de la IA en un valor sostenible para el negocio de la empresa.

En los artículos anteriores ¿Cómo traer Inteligencia Artificial a la empresa – Parte I? y ¿Puede la Inteligencia Artificial transformar mi negocio? se define y explica la IA Cotidiana y la IA Crítica. Partiendo de allí, se propone enfocar la aplicación de la IA Generativa en las empresas en por lo menos dos etapas.

La primera que denominamos introductoria está enfocada en la aplicación de la IA Cotidiana y aprovecharla para mejorar la productividad de la empresa y aprender de IA. La etapa avanzada, para la cual no tenemos fecha de llegada ni certeza, podremos transformar el negocio de la empresa a través de la IA crítica.

A continuación, hay un grupo de acciones que los CIO pueden tomar para crear valor, para orquestar tecnología y data, para escalar las soluciones y para manejar el riesgo para la IA Generativa en ambas etapas.