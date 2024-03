Probablemente, ya su empresa se ha. Visto forzada a una estrategia de omnicanalidad.

Pero, si aun no percibe estos beneficios, seguramente, algo está haciendo mal.

¿Puede, hoy en día, mantenerse cualquier empresa sin tener una estrategia omnicanal? Seguramente, sí.

Pensamos en alguna muy grande y poderosa. O, también, en una muy pequeña y local. Podrían lograrlo. Pero ninguna de las dos va a crecer ni mucho ni muy rápido. Lo contrario es más probable.

De hecho, es posible que sea la más pequeña quien gane más al adoptar la omnicanalidad y hacerse de unos cuantos exhibidores virtuales para atraer y atender clientes. Podría, inclusive, duplicar sus ventas.

Entonces, ¿qué razón puede tener una (cualquier) empresa para no adoptar la omnicanalidad? No se nos ocurre nada que no sea el miedo al éxito.

Esto no significa, sin embargo, que sea fácil.

“Ofrecer una experiencia omnicanal eficiente implica una cuidadosa planificación y ejecución.Lo que no es solamente ser “multicanal”. Las empresas deben integrar sistemas y datos de manera coherente, garantizando una transición sin problemas entre canales”, señaló al respecto la COO de Kenwin , empresa líder en la gestión de la experiencia de clientes, Rosana Miranda.

La ejecutiva destacó que la implementación de la omnicanalidad conlleva desafíos significativos como:

La integración de sistemas dispares

La gestión de datos complejos

Y la capacitación del personal

Hacer de la omnicanalidad un tiro al piso

Recordemos que, en su esencia, la omnicanalidad implica la integración de múltiples canales de comunicación y venta para ofrecer una experiencia unificada al cliente.

Esto va Desde tiendas físicas,online, aplicaciones, redes sociales y hasta correo electrónico.

Tal enfoque responde a la creciente demanda de los consumidores por una interacción fluida y sin interrupciones con las marcas, en todos los puntos de contacto.

En este sentido, Miranda recordó que a personalización también desempeña un papel crucial, permitiendo a las empresas adaptarse a las preferencias individuales de los clientes en cada punto de contacto.

Según dijo, hacer esto de forma efectiva, contribuye en:

El aumento de la retención de clientes

La mejora de la eficiencia operativa

Y en la generación de lealtad con la marca

Esos son los beneficios para su empresa. Pero, si tiene dudas, vemos los que logran sus clientes con la omnicanalidad.

1.- Consistencia

La omnicanalidad contribuye a que los clientes reciban un mensaje uniforme y una experiencia coherente en todos los canales.

2.- Comodidad

Esta estrategia permite que los usuarios puedan acceder a los productos y servicios de la empresa a través de múltiples canales según su conveniencia.

3.- Mayor satisfacción

Los clientes se sienten valorados y atendidos, lo que aumenta su satisfacción y lealtad hacia la marca.

Dicho esto, en Kenwin anticipan que las empresas adoptarán enfoques más avanzados para ofrecer experiencias aún más personalizadas y contextualmente relevantes.

Consideran que aquellas organizaciones que abracen plenamente la omnicanalidad estarán mejor posicionadas para prosperar.