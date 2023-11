Videovigilancia, 5 claves para los supermercados 

Atrás quedaron los tiempos en que los supermercados se preguntaban si les convenía la videovigilancia.

Hoy, el uso de cámaras es el principio para otras posibilidades que pueden capitalizar en su gestión diaria.

Es un hecho: ningún sistema de videovigilancia impide del todo que sufra pérdidas por acciones delictivas.

Pero, ciertamente, permite evitar que sean mayores, así como identificar a maleantes. Al menos en el caso de los supermercados y otros retailers, establecimientos que ya han transformado el uso de camaras en parte de su equipamiento estándar.

De hecho, hace rato que las compras en el supermercado han ido evolucionando y esos comercios utilizan cada vez más tecnología.

De hecho, una de las consecuencias de la pandemia es que este sector sea uno de los que más se han visto impactado por las nuevas tendencias en innovación:

Ya sea para mejorar la experiencia de compra

Hacer más eficientes operaciones logísticas

Detectar nuevas oportunidades de negocio

Incluso, reducir pérdidas

La incorporación de tecnología va desde evaluar el uso de Blockchain, realidad aumentada (RA) y uso de metaverso, pasando – por supuesto – por la incorporación de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA).

Y, aunque parezca mentira, el uso de cámaras de videovigilancia ha permitido simplificar la incorporación de IA.

Tecnologías que se integran

El reporte Impact of AI in Grocery, realizado por Grocery Doppio en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y The Food Industry Association, reveló que tan sólo el uso de la Inteligencia Artificial en los supermercados estará generando una inversión de US$ 113.000 millones de dólares en los próximos 24 meses, sólo para este sector.

Uno de los usos más comunes e importantes de la IA en los supermercados es en materia de seguridad, específicamente la videovigilancia.

Las soluciones en red aplicadas a video son herramientas efectivas y eficientes que permiten la recopilación de analítica de datos.

Estos, al ser procesados por la Inteligencia Artificial, permiten convertir esta información en algo útil de manera casi instantánea.

¿Lo mejor? Tanto la tecnología como la información que genera puede ser implementado y usada en distintas áreas.

Manuel Zamudio, Gerente de Asociaciones Industriales para el Norte de América Latina y el Caribe en Axis Communications, señala algunas recomendaciones que la empresa aconseja, en función de lo que ha sido su experiencia con clientes.

Conozca estos cinco factores que resultan fundamentales al momento de implementar tecnología y soluciones inteligentes aplicadas a la videovigilancia en el retail:

1.- La base de la seguridad y la eficiencia

La calidad de la imagen es esencial en la videovigilancia de los supermercados.

Las cámaras de alta resolución y tecnología avanzada ofrecen imágenes nítidas que permiten operar, efectivamente, el establecimiento.

Contar con esta funcionalidad ayuda también a identificar elementos de riesgo como:

Posibles intrusos

Hurtos

O apoyar en investigaciones oficiales

Un ejemplo del uso de la videovigilancia para la prevención de pérdidas es Makro Supermayorista de Bogotá: ejecutó un proyecto de seguridad que ayudó a reducir costos de mantenimiento y a mejorar la seguridad de los consumidores.

Esto se consiguió gracias a la migración de la tecnología análoga a IP, que da respuestas oportunas ante posibles incidentes.

2.- Ubicación estratégica

La ubicación de las cámaras es crucial. Un análisis exhaustivo de la distribución del supermercado ayudará a determinar los puntos de mayor riesgo y las áreas críticas que requieren vigilancia.

La tecnología ofrece una variedad de soluciones de montaje que se adaptan a sus necesidades específicas.

La ubicación estratégica de las cámaras puede ayudar a prevenir robos y garantizar un mejor control del espacio.

3.- Impulse los resultados del negocio.

El audio en red puede ayudar a emitir mensajes, promociones, indicaciones y otros sonidos necesarios para la eficiencia y correcto funcionamiento de los supermercados.

Además, esta tecnología permite personalizar y optimizar los mensajes dependiendo de necesidades específicas, contribuyendo así a la optimización de recursos físicos, humanos y de logística.

4.- Protección necesaria.

El control de acceso es una parte vital de la seguridad en supermercados.

Los sistemas de videovigilancia incluyen opciones de control de acceso que te permiten gestionar quién puede ingresar a áreas sensibles, como almacenes o áreas de oficinas.

Esto reduce el riesgo de robo interno y garantiza que sólo el personal autorizado tenga acceso a zonas críticas.

5.- Soporte y asesoría de expertos.

la videovigilancia en los supermercados va más allá de la seguridad, es una herramienta multifuncional que puede ayudar a suplir diferentes necesidades y agregar valor al negocio.

Es por esto que el uso efectivo de las soluciones de videovigilancia puede ser una tarea abrumadora. Por ejemplo, Axis Communications ofrece soporte y asesoría especializada, con expertos que pueden ayudar tanto a configurar como a utilizar los equipos de manera óptima.