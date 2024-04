Cybersecurity & Data Innovation Summit es la cita imprescindible para conocer los problemas reales que enfrentan los profesionales de la seguridad en la actualidad.

Un encuentro de alto nivel con conferencias magistrales, paneles de expertos que analizarán casos de éxito basados en soluciones con un enfoque en el aprendizaje y en la creación de alianzas en el ecosistema de la ciberseguridad.

Una jornada de innovación donde los asistentes podrán conocer la experiencia de los máximos responsables tecnológicos de organizaciones del sector público y privado y los retos a los que se enfrentan. La ciberseguridad es un sector en auge, con ciberataques cada vez más sofisticados. Más de la mitad de las empresas esperan un aumento de los ciberataques de alto impacto derivados del uso de la IA.

La adopción de medidas efectivas de seguridad es vital para garantizar la continuidad del negocio y proteger los activos de las empresas. Teniendo en cuenta el repunte actual de ciberataques, ¿cuáles son los principales desafíos que encara la industria para 2024?

En este contexto y para dar respuestas a las necesidades de las empresas, expertos darán a conocer su visión y analizarán las tendencias de la industria. Organizado por Urban Event Marketing Agency, el evento tendrá lugar el próximo 23 de abril en Truss Madrid, en el Wizink Center.

Tres salas de conferencias donde los profesionales del sector abordarán cuáles son las soluciones y servicios de ciberseguridad imprescindibles para defender a las empresas de cualquier ciberamenaza.

Agenda del evento

V Cybersecurity & Data Innovation Summit 2024 contará con más de 60 ponentes que hablarán sobre la Inteligencia Artificial, la cuantificación económica del riesgo tecnológico, las claves para liderar equipos virtuales con éxito, tendencias y desafíos a los que se enfrenta el sector asegurador y bancario en los próximos años, cómo mejorar la seguridad y gestión de datos, el fraude cibernético, la importancia del CyberSOC para el cumplimiento de la directiva NIS2, casos de uso en el sector industrial, entre otros, y con la presencia de empresas y entidades tan destacadas como INCIBE, GOOGLE, ABAST, EVO BANCO, SIEMENS, IBM, INTELEQUIA, MICROSOFT, NATIONALE NEDERLANDEN, B-FY, AREXDATA, ARMATUM, SOFTENG, COMMVAULT, IaaS365, ADM CLOUD & SERVICES, EVIDENTIA UNIVERSITY, SECURE&IT, onBRANDING, GLOBAL TECHNOLOGY, AVEPOINT, etc.

Además, también contará con la colaboración y apoyo de medios y asociaciones tales como la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,Comunicación y Electrónica (CONETIC), Fundación Dédalo, Campus Internacional de Seguridad (ETIC), Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI-ES), Mad Fintech, Foro Ecofin, Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), Cybasque (Asociación que representa a entidades dedicadas a la ciberseguridad en el País Vasco), Fundación Big Data, GET Seguridad, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI), World Compliance Association, Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Clúster Big Data Madrid, Atana (Cluster TIC de Navarra), Control Publicidad, Revista Transformación Digital, Interactive, Periódico Publicidad, La Latina Valley, The Standard CIO, Digital Innovation News, ByTIC Media, News Click Ciber, Territorio Fintech, Seguros News y Hack by Security, HBS Academy y Hackia entre otros.

Todos los ponentes y empresas participantes pueden verse en la agenda oficial del evento.