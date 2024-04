Aunque todas las empresas tienen a la Transformación Digital y a la IA en agenda, para las Pymes ambas son diligencias debidas.

Combinar ambos procesos puede ser la manera más fácil de subsanar las deficiencias. Sepa cómo mientras sigue leyendo.

Hablar de la transformación digital está pasado de moda en el sector corporativo. Allí la Inteligencia Artificial (IA), su variante Generativa (GenIA), la IoT y el Metaverso parecen ser las nuevas fronteras.

Es curioso. Porque la implementación de todas esas tecnologías también es transformación digital.

Estas son buenas noticias para la mayoría de las pequeñas y medianas industrias (Pymes).

¿Por qué? Pues, porque como con las revoluciones industriales, no hay que tenerlas todas: basta con llegar a la última de la mejor manera posible para que funcione.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un aliado estratégico para acelerar la transformación digital de las empresas.

Dos en uno. Y hasta más:

La automatización de procesos

El análisis predictivo

La personalización de la experiencia del cliente

Y la eficiencia en marketing

Estas son sólo algunas de las contribuciones clave de la IA a las organizaciones. Además, están también sus aportes para mejorar, no sólo la productividad sino, también, su rentabilidad.

“Contar con la IA en el proceso de transformación digital no solo es beneficioso, sino crucial, en la era actual, para el éxito sostenible de las PyMEs. Hoy, no hay nada más transformador para una pyme que invertir en cosas que no se ven, en general el empresario PyME está acostumbrado a invertir en cosas más tangibles”, señaló la Directora de Pymes en Snoop Consulting, empresa especializada en transformación digital, Mercedes Morera.