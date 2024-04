Aunque han logrado remontar el desastre que representó el Covid, los aeropuertos son aún una tarea digital pendiente.

Es mucho lo que se ha avanzado. Pero aún la experiencia de todos los participantes muestra más de un resultado ineficiente.

Más que las vacaciones de verano o navideñas, son los pequeños asuetos como Carnaval, Thanksgiving o Semana Santa los que desafían tanto a la industria turística como a la aeronáutica.

Y, nos guste o no, los aeropuertos son el rostro visible de la segunda y el pase de entrada de la primera. De allí que siempre hay gente interesada en mejorarla experiencia de los viajeros.

No obstante, para muchos de nosotros los aeropuertos (mientras más grandes, peor) siguen siendo una experiencia aterradora, diseñada para nuestro sufrimiento. ¿No hay alguna tecnología que pueda cambiar eso?

Responder a esta pregunta muestra la complejidad del problema. Podríamos de or qué si. Y, en realidad, hay muchas.

Porque la experiencia de los viajeros es compleja, depende de varios factores y hasta del tipo de viaje.

Tampoco es un tema de dinero. Las cifras muestran como, luego de la caída en picada de 2020 a causa de la pandemia de Covid-19, los ingresos por transporte de pasajeros se han recuperado.

De hecho, según cifras de Statista, ya en 2023 se logró superarlos niveles previos a la pandemia y, para 2024, se espera seguir esa calando en cifras que no tienen precedentes en la industria.

Esa experiencias que queremos cambiar

Perdida de equipaje. Sobre venta de vuelos. Abordaje que cambian, repentinamente, de una puerta a su antipoda. Tiempos de espera infinitos. Conexiones que pueden ocasionar con facilidad que perdamos nuestros vuelos enlaces…

Quién no haya vivido alguna de estas experiencias en un aeropuerto quizás nunca haya viajado en avión. Los viajeros frecuentes, en cambio, las tendrán todas. Y más.

Son varias las industrias que confluyen en los servicios de un aeropuerto, incluyendo a los Estados que suelen cobrar impuestos (nacionales, regionales y locales), supervisar ingresos de personas y solicitar trámites de admisión de viajeros y cargas.

Suele pensarse que estos son, realmente, los problemas que recordamos de los aeropuertos: los que causa el Estado. En general y sin nacionalidad.

Puede que sea cierto pero no lo hace un obstáculo insalvable: hasta las burocracia tienen éxito en procesos complejos de transformación digital.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, para el año 2037 se espera que:

El número de pasajeros se duplique

Es decir, que alcance los 8.200.000

Es claro que estas cifras requieren de transformaciones profundas que incluyen – sin duda – la automatización de procesos que, en la actualidad se realizan de forma tradicional.

Pero eso es solo el principio en una abanico de oportunidades y tecnologías.

¿Por dónde empezar?

En este punto, quizás considere que exageramos pues, al fin de cuentas, no puede mejorarse mucho alguna cosas. Pero los aeropuertos no son ni la rueda ni el café con le he, los inventos insuperables de la humanidad.

Es por eso que podemos esperar ver avances sustanciales es el funcionamiento y gestión de esos espacios, como ya ocurre en tiendas, estadios y hiteles:

Desde la automatización de los check-ins

Hasta la adopción de sistemas avanzados de seguridad y gestión de equipaje

De hecho, la inversión en soluciones tecnológicas como el software para aerolíneas, ha revolucionado positivamente la manera en que los viajeros interactúan con los aeropuertos.

En este sentido, un estudio de Comscore sobre la población digital total en México revela:

47% navega por sitios de viajes antes de decidirse por un destino

87% de estos viajeros digitales navega a través de su celular

Tal cifra apunta a la necesidad – urgente – lo de implementar tecnologías innovadoras como aplicaciones móviles, para adaptarse a las expectativas de estos viajeros potenciales.

“Los aeropuertos y aerolíneas necesitan adoptar estrategias que busquen equilibrar dos dimensiones. Por ejemplo, la implementación de software para reconocimiento facial, que facilita la identificación rápida de los pasajeros, pero al tiempo que se mantenga la supervisión humana en puntos críticos”, señaló el director general de enITma, Enrique Mendoza.