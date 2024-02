Telefónica y MATSUKO anuncian una experiencia de reunión holográfica basada en el 5G y el Edge de Telefónica y en la plataforma de Inteligencia Artificial NVIDIA Maxine.

Estamos a pocos días de la puesta en escena del Mobile World Congress 2024 en Barcelona, y ya comienzan a colarse los primeros anuncios. Y es que las empresas MATSUKO y Telefónica anunciaron el lanzamiento de una experiencia de computación espacial para reuniones holográficas, desarrollada en colaboración con NVIDIA, que permitirá a los participantes conectarse y colaborar de forma fluida y en tiempo real como si fueran hologramas.

La experiencia, que se demostrará en el Mobile World Congress 2024 de Barcelona, permitirá a los usuarios generar sus propios hologramas utilizando únicamente las cámaras de sus smartphones, así como transmitir objetos y escenas en 3D de alta resolución utilizando tecnología 5G y Edge.

¿Cómo funciona?

Sólo hace falta activar la cámara de su smartphone, para que los asistentes puedan asistir a reuniones holográficas representándose a sí mismos en 3D y compartir sus creaciones también en 3D, disfrutando así de una nueva y envolvente forma de comunicación.

La tecnología de computación espacial empleará la plataforma para desarrolladores NVIDIA Maxine AI para crear contacto visual y expresiones faciales realistas que refuercen la sensación de presencia e inmersión. Los usuarios podrán interactuar con sus colegas y sus proyectos 3D holográficamente, como si estuvieran en el mismo espacio físico, sin retrasos, malentendidos ni limitaciones 2D.

Maria Vircikova, CEO de MATSUKO, asegura: “Me produce una gran satisfacción ver cómo los usuarios se asombran ante la sensación de presencia, el contacto visual y todo el espectro de emociones que descubren con la presencia holográfica. También me honra haberlo conseguido en colaboración con Telefónica, líder en telecomunicaciones, y NVIDIA, una de las principales compañías tecnológicas del mundo.”

David Moro, responsable de Service Platforms & Voice Core Network de Telefónica, afirma: “Con nuestras tecnologías 5G y Edge estamos haciendo posible un nuevo nivel de conectividad y prestaciones en las reuniones holográficas, que transformarán la forma en que los participantes se comunican y colaboran entre sí.”

Chris Penrose, responsable global de Desarrollo de Negocio para el sector de las telecomunicaciones en NVIDIA, indica: “Las reuniones holográficas representan el futuro de las experiencias de colaboración. Al utilizar la plataforma de desarrollo NVIDIA Maxine, la nueva experiencia de cálculo espacial de MATSUKO permite a los usuarios mantener mejor el contacto visual y ver expresiones faciales precisas, dos aspectos esenciales para la comunicación eficaz y la conexión emocional”.

Una tendencia irrefrenable

La computación espacial se impondrá en 2024 y lanzamientos como el Apple Vision Pro no hacer más que consolidar su auge . MATSUKO y Telefónica han logrado un gran avance al permitir que cualquiera pueda contar de una presencia real durante reuniones en 3D.

Las reuniones holográficas son el futuro de la comunicación y la creatividad, y MATSUKO y Telefónica le invitan a ser uno de los primeros en experimentarlas. Les esperamos en la sesión del Mobile World Congress 2024 “ Holographic meetings for the people: The next-gen solution powered by Telefónica’s 5G and Edge network and MATSUKO“. Tendrá lugar en el Ágora del stand de Telefónica (3K31) el martes 27 de febrero de 12:00 a 12:45 horas.

Con una patente en comunicación holográfica de una sola cámara, MATSUKO también presentará su producto para los usuarios de Apple Vision Pro, que ya tienen la opción de reservarlo.