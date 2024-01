La alianza entre Sony y AP llega a un punto notable en el momento justo.

De cara a la campaña presidencial estadounidense, certiticar las imágenes resulta en una colaboración valiosa y oportuna.

El avance en 2023 de la Inteligencia Artificial (IA) y su versión generativa (GenIA) todavía están en proceso de definición y asimilación y, por eso, genera reacciones diversas.

Vemos, entonces que, mientras The New York Time (NYT) esta demandando a Microsoft y Open IA, otro importante medio como es The Associated Press llega a un acuerdo con Sony para combatir las noticias falsas con sus propias armas.

Así, Sony anunció la finalización de la segunda ronda de pruebas – en colaboración con The Associated Press (AP) – de la tecnología de autenticidad en cámaras.

Esta firma digital en la propia cámara crea un certificado de origen de las imágenes que valida de dónde proviene el contenido, evitando falsas procedencias y hasta manipulaciones.

“Si bien la rápida evolución de la IA (inteligencia artificial) generativa abre nuevas posibilidades para la expresión creativa, también ha dado lugar a una creciente preocupación por el efecto de las imágenes alteradas o manipuladas en el periodismo”, expresa Neal Manowitz, presidente y COO de Sony Electronics.

Confianza Zero

El ejecutivo resaltó que, la actual capacidad creativa de la GenIA y el mal uso que ciberdelincuentes han hecho de este potencial ha creado un nuevo tipo de riesgo.

Las imágenes y videos creados con Inteligencia artificial conocidos como deep fakes o ultrafalsos hacen especialmente vulnerables a dos grupos:

Medios de comunicación

Y Electores

Hasta ahora, ambos gruois tenían capacidad disminuida o nula para distinguir imágenes creadas de otras reales.

“La diseminación de información e imágenes falsas tiene un impacto social en el mundo real que daña no solo a nuestros colaboradores (fotoperiodistas y agencias de noticias) sino también a toda la sociedad. Nos preocupa muchísimo este desafío y tenemos el compromiso de usar nuestros recursos para ayudar a superarlo”, afirmó presidente y COO de Sony Electronics, Neal Manowitz.

La prueba de campo más reciente de Sony y AP se completó en el mes de octubre de 2023.

La comprobación de funcionamiento duró todo el mes y en ella se evaluaron tanto la autenticación de la captura, como el proceso del flujo de trabajo.

Para hacerlo, Sony se asoció con Camera Bits, la empresa detrás de la herramienta de flujos de trabajo Photo Mechanic, que es un estándar de la industria.

Junto a Sony y AP, Camera Bits creó tecnología en Photo Mechanic que conserva la firma digital de la cámara durante todo el proceso de edición de metadatos.

Sony y AP: ¿restituir la confianza?

David Ake, director de fotografía de AP explicó que las imágenes falsas y manipuladas son una gran preocupación para las organizaciones de noticias.

“No sólo contribuyen a la desinformación y a la información errónea, sino que, a fin de cuentas, debilitan la confianza del público en la objetividad y la veracidad de las imágenes”, manifestó director de fotografía de Associeted Press.

Por ello, resaltó el valor de la alianza entre Sony y AP cuyo propósito es, precisamente, para crear una solución de autenticación que pueda ayudar a resolver este inconveniente y proporcionar mayor confianza a la sociedad en general sobre las imágenes que circulan.

Cabe destacar que la labor de Sony en el comité directivo de C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), contribuyó a fijar el actual estándar de la industria para el seguimiento de la edición y manipulación de imágenes.

Se prevé que la nueva firma en la cámara de Sony y la autenticación de C2PA se lancen en una actualización de firmware de las nuevas cámaras Alpha 9 III, Alpha 1 y Alpha 7S III en el segundo trimestre de 2024.