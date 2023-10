Telefónica Tech recibe reconocimiento de IDC por gestión de IoT

Por segundo año consecutivo Telefónica Tech es nombrada Líder en el informe IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2023 Vendor Assessment’ (doc #US50404023, agosto de 2023).

Y es que ya hemos perdido de vista que la Internet de las Cosas (IoT) no es algo por venir: esta a nuestro alrededor, en especial en las oficinas.

Especialmente el trabajo remoto e híbrido han incrementado exponencialmente el número dispositivos y usuaeios que una empresa debe mantener conectados para funcionar.

De allí que sea cada vez más importante contar con servicios para gestionar esta realidad.

A través de su filial tecnológica, Telefónica ofrece sus servicios IoT, oferta en la que ha experimentado un importante crecimiento en las conexiones NB-IoT y en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

El portfolio de Telefónica Tech incluye numerosas herramientas propias para conectar objetos y ayudar a las empresas a transformarse digitalmente, extrayendo el máximo valor de los datos.

Entre ellas se encuentra Kite, la plataforma de conectividad gestionada IoT de Telefónica Tech, con la que las empresas pueden controlar y monitorizar sus dispositivos conectados en tiempo real, de forma remota y desde cualquier parte del mundo.

“Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo. El mismo refuerza nuestra estrategia de convertirnos en un actor global en el ámbito de la conectividad. También en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IoT, big data e inteligencia artificial en múltiples sectores como Gubernamental, Servicios públicos, Smartcities y Movilidad, entre otros”, destacó Alfredo Serret Global Head of Internet of Things at Telefónica Tech.