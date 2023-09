ISOCPR y 5G Americas promoverán digitalización en Puerto Rico

Una alianza entre 5G Americas y Internet Society Puerto Rico (ISOCPR) procura mejorar las condiciones de conectividad para la población boricua.

El objetivo fundamental del acuerdo de cooperación es promover y acelerar tanto el desarrollo digital como tecnológico.

No: las cifras sobresalientes de conectividad 4G y 5G que suelen mostrarse con respecto a América del Norte, en general, y Estados Unidos, en particular, no son – exactamente – las que disfruta Puerto Rico.

Es por ello que la organización sin fines de lucro, incorporada en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Internet Society, Capítulo Puerto Rico (o ISOCPR) espera mejorar esto con la alianza suscrita entre ella y 5G Americas.

Según explicó al referirse al acuerdo José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, con el mismo esperan seguir promoviendo en forma conjunta el conocimiento y la apropiación integral de nuevas tecnologías de acceso – tanto alámbricos como inalámbricas – a partir de una visión integradora y transversal de las telecomunicaciones.

Cabe destacar que Otero calificó a las empresas del sector Telco como aliadas esenciales para el desarrollo económico y social de los países.

“Puerto Rico tiene un gran potencial para continuar avanzando en su digitalización. Los retos que tiene en materia conectividad requieren un trabajo articulado del gobierno y todos los demás actores involucrados. Es necesario continuar la discusión acerca de la importancia de contar con datos actualizados”, expresó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Espera que el acuerdo permita sumar distintas miradas que aporten a un mejor entendimiento por parte de los tomadores de decisiones de política pública de la necesidad de apropiarse de las nuevas tecnología.

Como n ello estima que se puede avanzar en todos los segmentos productivos de la economía para acelerar la transformación digital que beneficie a todos los residentes de la isla.