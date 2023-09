Este relatório revela as cinco tendências relacionadas a dados e IA e como influenciam na evolução e inovação das organizações ao redor do mundo.

A demanda dos consumidores, as condições do mercado e as novas tecnologias de IA e aprendizado de máquina evoluíram. E a perspectiva dos líderes de TI também evoluiu. Todos estão lidando com dados cada vez mais complexos, buscando novos padrões, criando novos modelos, disponibilizando dados para as pessoas e aplicações certas no momento adequado, e rastreando cada byte para atender a diferentes requisitos.

No Relatório de Tendências de Dados e IA de 2023, que você pode baixar preenchendo apenas o formulário de registro, a Google Cloud se associou à IDC para conduzir diversos estudos com a participação de organizações globais de diversos setores. Posteriormente, líderes de pensamento da Google avaliaram a pesquisa e revelaram o que é mais importante para as estratégias de dados e IA das organizações.

Baixe o relatório para obter informações estratégicas e valiosas para os líderes de TI.