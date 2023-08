A medida que crece el interés en el procesamiento en el edge, los directores de TI deben prepararse para abogar por la inversión en el edge ante las juntas directivas, centrándose en la eficiencia y una mejor toma de decisiones.

Por David: Hernández, Gerente General de Dell Technologies Colombia

Para alcanzar el éxito, los directores de TI modernos deben dominar diferentes áreas: tecnología, operaciones y negocios. Deben tener visión táctica y conocimiento del sector para identificar las soluciones adecuadas que ayudarán a lograr los elevados objetivos de transformación digital definidos por su empresa.

El procesamiento en el edge se ha convertido rápidamente en una prioridad en la agenda de los directores de TI. La revolución del procesamiento en el edge está en marcha y está cambiando la forma en que operan los negocios, transformando los resultados e impulsando el crecimiento.

Pero con tantos malentendidos en torno al edge, ¿cómo pueden los directores de TI posicionarlo como una inversión fundamental para los ejecutivos?

Consejo n.° 1: Explique qué es el edge y sus beneficios generalizados

El edge puede ser difícil de definir. En pocas palabras, el edge es el punto donde los datos se crean y se deben procesar para que desarrollen un valor inmediato y fundamental. Hace referencia a las periferias de una organización o al exterior de un centro de datos típico, en algunos casos, con condiciones ambientales extremas, donde personas o dispositivos recopilan y consumen la información.

El auge del edge marca un cambio en la potencia de procesamiento: de los centros de datos tradicionales al edge, y mucho más cerca del usuario. Gartner predice que, durante los próximos años, el 75% de los datos del mundo se producirán y se consumirán fuera de una nube pública o un centro de datos y, en cambio, existirán en el edge.

En América Latina, las inversiones empresariales en tecnologías en el borde vienen creciendo de manera exponencial. Según IDC, la tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) para la región en 2024 será de 16%, para alcanzar un valor de mercado de USD$ 8.573 millones.

Los directores de TI y los líderes tecnológicos son conscientes de los desafíos actuales en la recopilación, administración y uso de la información almacenada en un centro de datos tradicional. Ahora supongamos que las tres cuartas partes de esos datos se trasladan repentinamente fuera de estos ambientes controlados.

Las organizaciones deben asegurarse de estar preparadas para este escenario y, por lo tanto, el directores de TI debe poder comunicar los beneficios del procesamiento en el edge de manera clara y tangible. El edge coloca la potencia de procesamiento cerca del edge de la red, en lugar de en los centros de datos, lo que permite una rápida toma de decisiones con una latencia casi nula.

Como ya no es necesario que los equipos de datos esperen a que los datos se transfieran a la nube o a los centros de datos para su procesamiento, los costos operativos se reducen, a la vez que aumentan la confiabilidad y la resistencia. Incluso cuando la conectividad es deficiente en áreas aisladas o remotas, es posible que los datos residan en el edge.

Asimismo, las tecnologías cada vez más populares, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA), que exigen grandes volúmenes de datos, dependerán del edge para obtener resultados más rápidos y confiables.

Consejo n.° 2: Demuestre por qué es valioso tener datos en el borde al tomar decisiones en tiempo real

Cuando opera en el edge, puede tener un impacto positivo inmediato en el negocio.

En el edge, los directores de TI pueden actuar rápidamente sobre la información extraída de las vastas franjas de datos a las que ahora tienen acceso. Esto se debe a que no es necesario que los datos recopilados en el edge viajen a centros de datos distantes, lo que significa que los dispositivos y aplicaciones inteligentes responden casi sin demora.

Además, los directores de TI pueden ser más selectivos con respecto a los datos que recopilan, lo que reduce no solo los costos y el uso de recursos, sino también la complejidad, ya que no es necesario que los equipos y las máquinas filtren grandes cantidad de datos para adquirir información útil. Es importante recordar que los datos del edge aún pueden ser tan ruidosos como los de los centros de datos; no siempre son valiosos y aún se requiere deliberación para elegir qué es útil y qué no.

La conclusión es que la recopilación de datos en el edge permite una mejor toma de decisiones en todos los ámbitos, lo que puede resultar en una transformación de las operaciones comerciales, mayor eficacia y un crecimiento de los ingresos.

Veamos la fabricación, por ejemplo. Si una organización está supervisando un equipo crítico en una planta remota para una posible reparación o reemplazo, siempre que los datos no fluctúen, no es necesario transmitir la información a un centro de datos lejano. Pero si se produce alguna anomalía en los datos, la empresa puede reaccionar enviando a un ingeniero para solucionar el problema u ofrecer un reemplazo.

Consejo n.° 3: Sus competidores ya están invirtiendo, así que demuestre su impacto en el mercado a la junta directiva

En América Latina, las inversiones empresariales en tecnologías en el borde vienen creciendo de manera exponencial. Según IDC, la tasa de crecimiento compuesta anual (CAGR) para la región en 2024 será de 16%, para alcanzar un valor de mercado de USD$ 8.573 millones.

Es una estadística asombrosa, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento considerable que se espera que suceda en los próximos años; el mercado global espera tener un crecimiento compuesto anual de casi el 39% durante los próximos ocho años.

Si bien la investigación de IDC muestra que la mayoría (85%) de la inversión en el edge se centra actualmente en hardware (y el resto en software), para 2025, los servicios representarán el 50% de la totalidad del gasto en el edge, incluidas capacidades como plataformas relacionadas con el edge y software como servicio, conectividad y servicios profesionales.

De hecho, Gartner predice que conceptos emergentes como el edge del servicio de acceso seguro (SASE) causarán una interrupción significativa en el procesamiento en la nube, lo que dará lugar a nuevas categorías y generará importantes oportunidades de ingresos.

A esta altura, la mayoría de los directores de TI reconocen la viabilidad del edge y su posición dominante en el futuro del procesamiento de datos y la informática. La investigación mencionada demuestra que el gasto seguirá aumentando en los próximos años y, cuando se combina con el procesamiento en el edge y sus beneficios tangibles y generalizados, los directores de TI tienen en sus manos un argumento convincente para proponer una mayor inversión en el edge a la junta directiva.

Dé la bienvenida al ascenso continuo del edge

La mejor manera de dar la bienvenida y adoptar el procesamiento en el edge varía según el negocio y el sector. Los casos de uso dependen según muchos factores, por ejemplo, si la organización de un director de TI admite el trabajo remoto o flexible o qué tan importante es el papel que desempeñan la IoT, la IA y la automatización en sus operaciones del negocio.

Pero hay algo que no cambia. El procesamiento en el edge está mejorando los resultados comerciales.