Webex y Voiceitt incorporan IA en videoconferencia

El trabajo inclusivo siempre ha sido un reto. Ero se ha vuelto más desafiante con el trabajo hibrido y remoto. La alianza entre Cisco Webex y Voiceitt apunta a facilitar esta implementación en las empresas.

Y es que todos damos por sentado que, trabajando en remoto, tendremos múltiples videoreuniones a la semana y/o llamadas telefónicas.

Pero, ¿ha pensado lo que eso significa para las personas con dificultades de habla y qué tanto complican sus condiciones en el trabajo?

En general no pensamos en ese tipo de cosas. A menos que nos afecte. Por suerte, la alianza recién anunciada por Cisco Webex está diseñada, específicamente para facilitar esta inclusión.

Recordemos que Voiceitt es un programa impulsado por Inteligencia Artificial (IA) creo precisamente para personas con problemas de articulación o dificultades del habla.

Al aprender los patrones de voz únicos de cada usuario, la tecnología israelita de Voiceitt permite a los usuarios ser comprendidos de todas las formas posibles.

¿Resultado? En general usted podría NO SABER que una persona o más de las que se encuentran en una reunión tienen este tipo de dificultad pues el programa hace la corrección para mantener fluida la comunicación.

“Cuando me presento ante alguien, es posible que presten atención a mi voz antes que a mis palabras”, afirma. “Pero en el trabajo, mis palabras cobran vida, me empoderan para hacer más, para expresarme y colaborar eficazmente”, explicó Michael Cash, un colaborador de Voiceitt con parálisis cerebral que vive en el Reino Unido y es un probador beta para la integración de Voiceitt y Webex by Cisco.