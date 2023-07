El comercio en vivo: ¿qué es y porqué está en auge?

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y ahora, una nueva forma de interacción con los consumidores no para de crecer: el comercio en vivo.

A propósito del inicio de la temporada de ofertas de Amazon con su Prime Day, un informe reciente de McKinsey & Company, titulado “Ready for Prime Time: The State of Live Commerce“, analiza un fenómeno en rápido crecimiento: el comercio en vivo y revela su impacto en las estrategias de marketing y ventas.

A continuación, exploraremos las principales conclusiones del informe y analizaremos cómo el comercio en vivo está cambiando el panorama del comercio electrónico en todo el mundo.

El comercio en vivo, también conocido como “live commerce” en inglés, es una forma de marketing para comercio electrónico que implica la realización transmisiones de video en vivo donde las marcas muestran y promocionan sus productos o servicios a través de plataformas digitales. Como los info comerciales de la tele pero a escala Internet.

El informe de McKinsey & Company destaca que el comercio en vivo ha evolucionado significativamente en los últimos años y se ha convertido en un canal de ventas crucial para muchas empresas.

El auge de las redes sociales y las plataformas de transmisión en vivo ha creado una nueva forma de interactuar con los consumidores, permitiendo a las marcas mostrar sus productos y servicios en tiempo real y ofrecer una experiencia de compra inmersiva.

En el comercio en vivo, los espectadores pueden ver en tiempo real a los anfitriones o representantes de la marca que presentan y demuestran los productos. Los espectadores también tienen la posibilidad de interactuar directamente con los anfitriones a través de chats en vivo, haciendo preguntas sobre los productos, solicitando más información o incluso realizando compras en el momento. Esta interacción en tiempo real entre los espectadores y los anfitriones crea un sentido de comunidad y urgencia, generando una experiencia de compra más inmersiva y personalizada.

Principales hallazgos

1. Crecimiento exponencial. Esta tendencia del marketing para el comercio online ha experimentado un crecimiento vertiginoso en todo el mundo, especialmente en Asia. En 2020, las ventas generadas por el comercio en vivo en China alcanzaron los $171 mil millones de dólares, y se espera que esta tendencia se extienda a nivel global.

2. Experiencia de compra inmersiva. El comercio en vivo brinda a los consumidores una experiencia de compra altamente interactiva y personalizada. Los espectadores pueden interactuar directamente con los anfitriones y hacer preguntas en tiempo real, lo que genera un sentido de urgencia y confianza en el producto.

3. Generación de confianza. La transparencia y la autenticidad son aspectos clave del comercio en vivo. Los consumidores valoran la capacidad de ver los productos en acción antes de realizar una compra, lo que reduce la incertidumbre y aumenta la confianza en la calidad y el rendimiento del producto.

4. Ampliación del alcance. Esta fórmula de promoción de productos a través de transmisiones de video en vivo, permite a las marcas llegar a audiencias más amplias y diversificadas. Las redes sociales y las plataformas de transmisión en vivo brindan una visibilidad instantánea y permiten a las empresas expandir su base de clientes potenciales.

5. Integración de tecnologías emergentes. El informe destaca el uso de tecnologías como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) en el comercio en vivo. Estas tecnologías mejoran la experiencia del consumidor al permitirles probar productos de manera virtual antes de comprarlos.

Impacto en las estrategias de marketing y ventas

El comercio en vivo está transformando la forma en que las empresas abordan el marketing y las ventas. Algunos de los principales impactos identificados en el informe incluyen:

1. Personalización y segmentación. El comercio en vivo permite a las marcas adaptar su contenido y presentación a audiencias específicas, lo que facilita la personalización y la segmentación precisa.

2. Influencers y colaboraciones. Los influencers desempeñan un papel crucial en el comercio en vivo, ya que su presencia puede generar un mayor compromiso y ventas. Las colaboraciones estratégicas con influencers se están convirtiendo en una estrategia efectiva para llegar a nuevos públicos.

3. Análisis de datos en tiempo real. Las plataformas de comercio en vivo generan grandes cantidades de datos en tiempo real. Las empresas pueden aprovechar estos datos para obtener información valiosa sobre el comportamiento de los consumidores y optimizar sus estrategias de ventas y marketing.

El comercio en vivo se apoya en plataformas digitales y redes sociales, donde las marcas pueden transmitir sus eventos en vivo y llegar a una amplia audiencia. Las plataformas más populares para el comercio en vivo incluyen redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, así como plataformas especializadas en transmisiones en vivo.

Esta tendencia demostrando ser una poderosa herramienta para las empresas en el mundo del comercio electrónico. Su capacidad para brindar experiencias de compra interactivas, generar confianza y ampliar el alcance de las marcas la convierte en una tendencia significativa. A medida que el comercio en vivo continúa evolucionando, las empresas latinoamericanas deben estar preparadas para adoptar esta nueva forma de interacción con los consumidores y aprovechar sus beneficios para impulsar el crecimiento y el éxito en el entorno digital.