IA en los videojuegos, la inmersión apenas comienza

Aunque los videojuegos siempre han tenido IA HiperX ya anticipa un salto en las experiencias.

La capacidad actual de interacción qué proporciona la IA generativa nos llevará al siguiente nivel.

¿Sabia usted que el secreto de los famosos fantasmas de Pacman es el uso de la Inteligencia Artificial (IA)?

Visto así, nadie puede decir que esta relación sea nueva.

Lo que sí es claro es que, con la evolución constante de las herramientas de IA, como el revolucionario ChatGPT, los desarrolladores tienen ahora una oportunidad única para explorar nuevas formas de integrar la IA en los juegos.

Como siempre en otros usos, la IA ha estado ahí, agazapada y aprendiendo. Pero, entonces, ¿qué tipo de disrupción estamos esperando con más IA en los videojuegos?

Bueno, pensemos en las posibilidades. Hasta ahora, la Inteligencia Artificial ha estado con preferencia en los personajes no jugables (NPC), que, hasta ahora, controlados por la IA.

De allí su capacidad de reaccionar al comportamiento del jugador.

En la mayoría de los juegos, como The Last of Us, tanto los personajes acompañantes (Ellie), como los enemigos (los infectados) están controlados por Inteligencia Artificial.

¿Y cuando se trata de interacción por multi jugadores? Ahi la IA se utiliza para que se asemeje lo más posible a jugar contra un humano.

Aunque todavía existen muchas incógnitas sobre cómo impactará el proceso de desarrollo, hay algunos indicios de cómo la IA generativa podría mejorar la forma en que los juegos son diseñados, desarrollados y jugados.

Esto lleva a nuevas e interesantes oportunidades para los jugadores y desarrolladores por igual.

Del fondo al frente

La IA dará lugar a NPC que evolucionan mediante el autoaprendizaje, juegos que interpretan y responden a las acciones del jugador y la creación de mundos virtuales sin interfaces humanas.

La IA también permitirá que los juegos sean:

Más intuitivos

Ajustar los niveles de dificultad en tiempo real

En función de la habilidad del jugador

Crear experiencias impredecibles mediante comportamientos no determinados

En general, el uso de la IA en los videojuegos mejorará el realismo y la longevidad de estos.

El equipo de HyperX – la marca de los periféricos para videojuegos y esports de HP Inc. – seleccionó tres títulos que permiten experimentar cómo podría ser el futuro de los videojuegos.

Este juego se lanzó en 2014 por Creative Assembly, es un excelente ejemplo de cómo la IA generativa puede mejorar significativamente la experiencia de juego, haciéndola más emocionante e interactiva.

Es un juego en el que el jugador debe sobrevivir en una nave espacial infestada de un xenomorfo.

En lugar de seguir un patrón predeterminado, el xenomorfo utiliza algoritmos de aprendizaje automático para adaptarse al comportamiento del jugador y tomar decisiones en tiempo real.

También inició en 2014 pero por Monolith Productions, es otro juego que se destaca por su uso innovador de la IA generativa.

Este juego de mundo abierto utiliza un sistema llamado “Nemesis” que permite a los enemigos y aliados del jugador recordar interacciones pasadas y evolucionar en función de ellas.

Cada personaje en el juego tiene su propia personalidad, debilidades y fortalezas únicas, y sus acciones y decisiones afectan directamente la estrategia y la trama del juego.

Además, el sistema de Némesis convierte a los enemigos de bajo rango que podrían haber matado al jugador en algún momento, en rivales fuertes que crecen en rango y poder cada vez que derrotan al jugador.

A medida que el juego continúa, estos Nemesis generados de forma procesal se convierten en personajes rivales originales, creados completamente de forma orgánica dentro del juego.

Es un juego de exploración espacial que utiliza la IA generativa para crear un universo enorme y diverso.

El juego utiliza algoritmos de generación procedural para crear planetas, sistemas solares y especies alienígenas únicas en tiempo real.

Esto significa que los jugadores nunca experimentarán dos mundos idénticos y que la exploración del universo es una experiencia completamente única para cada jugador.

La IA generativa también se utiliza para crear misiones, eventos y encuentros aleatorios, lo que mantiene la experiencia de juego fresca y emocionante incluso después de muchas horas de juego.