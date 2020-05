Los equipos de IT necesitan reducir, ya, el tiempo a las operaciones y manejo de las aplicaciones para darle prioridad al apoyo de las actividades comerciales.

Los procesos manuales siguen siendo la norma en IT a pesar del ahorro de costos y mayor velocidad de la automatización de operaciones repetitivas. Se espera que para 2024 las organizaciones reduzcan los costos operativos en un 30% al combinar las tecnologías de hiperautomatización con procesos operativos rediseñados, una transición que podría acelerarse en respuesta a la situación global actual. Según una encuesta de PwC, el 62% de las organizaciones está analizando los costos de contención y el 54% está preocupado por el impacto potencial o significativo en las operaciones comerciales como resultado de la pandemia global.

A medida que las empresas buscan optimizar sus operaciones y costos de IT durante la crisis global, Nutanix, líder en nube empresarial, anunció nuevas características que las ayudarán a simplificar y automatizar la infraestructura, aplicación y administración de la nube. La compañía desarrolló una mayor integración con Service Now, proveedor en flujo de trabajo digital, y también nuevas capacidades en Nutanix Calm, la solución de gestión y automatización de aplicaciones para DevOps.

“Mientras que los equipos de IT se centran en ofrecer soluciones de trabajo remotas, en ocasiones también luchan por apoyar al negocio de manera más amplia porque tienen poco tiempo y recursos”, declaró Rajiv Mirani, Director de Tecnología de Nutanix. “Esta integración fortalecida con ServiceNow, junto con el conjunto más amplio de soluciones de automatización de Nutanix, permitirá a los equipos de IT reducir la cantidad de tiempo que dedican a la administración diaria de su infraestructura en la nube, así como también a las aplicaciones, para que puedan concentrarse en dar apoyo a las prioridades comerciales”, finalizó.

Procesos manuales en TI, no más

Nutanix tiene como objetivo simplificar la automatización y hacerla más accesible para los profesionales de IT en todos los niveles. Con estas herramientas, los generalistas de IT podrán simplemente configurar activadores y acciones automatizadas para simplificar las operaciones diarias. La integración con soluciones de automatización líderes como ServiceNow permite a los clientes simplificar aún más la gestión de la nube y las aplicaciones al integrarse con su sistema de tickets de IT existente para reducir los flujos de trabajo. Con estas últimas mejoras de productos, Nutanix apunta a expandir significativamente el conjunto de beneficios de automatización y gobernabilidad de costos para sus clientes.

Para habilitar aún más a los equipos de IT, Nutanix anunció integraciones fortalecidas y capacidades de productos para simplificar las operaciones: