El reconocimiento de IDC a Veeam coloca a la empresa como el principal proveedor global de software de protección y replicación de datos.

La recomendación es consecuencia del último Rastreador Semi Anual de Software para la segunda mitad de 2023.

Las empresas consultoras son un indicador de las proyecciones en ciberseguridad. Aunque no parezca. El problema de ransomware no es poca cosa. No está a la vista que las empresas puedan librarse.

Por ello es fundamental que las empresas tenga recursos para recuperar su data crítica, en el caso de que ocurra lo peor.

En el caso de International Data Corporation (IDC) ha liberado su último Rastreador Semi Anual de Software para la segunda mitad de 2023 (IDC Semiannual Software Tracker 2023H2) que, mientras tenemos los resultados de 2024, sirve de guía.

El software de Veeam ha sido mencionado por IDC como el líder de la categoría en el ámbito global, lo cual habla de la eficiencia de esta solución para las empresas.

El rastreador informa que Veeam, con una tasa de crecimiento interanual (sin ajustar a tipo de cambio constante) de 15.9%, creció más rápido que los otros cinco proveedores principales y que el promedio general del mercado en la segunda mitad de 2023. Según el tracker, los ingresos de Veeam crecieron 16.7% secuencialmente durante la primera mitad de 2023.

“El éxito de Veeam se basa en nuestra excelencia en innovación, brindando a nuestros clientes la libertad de respaldar, proteger y recuperar de manera segura sus datos al instante”, afirmó el CEO de Veeam, Anand Eswaran.

El ejecutivo destacó también que esto es posible:

Con un tiempo de inactividad mínimo o nulo

Independientemente de los motivos

Sin importar si son ataques de ransomware

Hasta desastres naturales

Ataques endémicos

Eswaran hizo hincapié en que el reconocimiento de IDC valora las contribuciones del software de Veeam en estos aspectos que son, cada día, más importantes para las organizaciones.

Aseguró que, en un momento en el que los ciberataques son endémicos, todas las organizaciones necesitan proteger sus valiosos datos de negocio con respaldos inmutable.

Aún más: si sucede lo peor, las empresas deben tener las herramientas para recuperarse rápidamente. Eso es lo que Veeam ofrece.

“Superamos rápidamente los US$1.500 millones en ingresos anuales recurrentes (ARR, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2023, Agradezco a nuestros 450.000 clientes y a nuestros increíbles socios por su apoyo y confianza”, concluyó Anand Eswaran, CEO de Veeam.

Para él ejecutivo, este sólido desempeño superior en el mercado es el resultado de la confianza de los clientes en soluciones seguras de recuperación de ransomware en todos los entornos:

Físico

Virtual

Híbrido

Nube

Y en cada aplicación (on-premise, SaaS)