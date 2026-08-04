Automatización para Pymes: el desafío del conocimiento en México

¿Por qué las Pymes no automatizan? Alegra revela que la falta de conocimiento supera al costo como barrera principal en México.

En el contexto económico actual de México, donde el crecimiento proyectado es modesto y la productividad laboral ha sufrido retrocesos, las empresas pequeñas y medianas (Pymes) se encuentran bajo una presión operativa intensa. Según el estudio Pulso Pymes LATAM 2026 realizado por Alegra, la automatización para Pymes es percibida como la salida principal ante el incremento de costos operativos, pero un obstáculo estructural persiste: la falta de conocimiento técnico sobre cómo ejecutar esta transición.

Sorprendentemente, el estudio revela que la falta de información es una barrera mayor que el costo o la resistencia al cambio en el mercado mexicano. Mientras que el 77.7% de los encuestados considera prioritario automatizar sus operaciones en los próximos 12 meses, cerca del 55.5% opera aún con niveles bajos o nulos de automatización, dependiendo todavía de herramientas tradicionales como hojas de cálculo.

Esta brecha de capacidades en la automatización para Pymes refleja una oportunidad desaprovechada para mejorar la productividad en un mercado altamente competitivo.

Productividad frente al miedo a la eliminación de empleos

Contrario a la creencia popular de que la tecnología desplaza al talento, los empresarios mexicanos encuestados buscan en la automatización una vía para potenciar a sus equipos actuales.

El 38.9% de las Pymes indicó que su objetivo es mejorar la productividad, delegando tareas repetitivas a las máquinas para que sus colaboradores puedan enfocarse en labores de mayor valor agregado. Esta distinción es clave para entender la adopción de la automatización para Pymes dentro del tejido empresarial del país.

La clave para superar este estancamiento educativo, según expertos de Alegra, no es simplemente abaratar las licencias de software, sino ofrecer ejemplos claros y aplicables que generen confianza en el retorno de inversión.

Cuando el empresario entiende cómo la tecnología puede resolver problemas reales de gestión administrativa —desde conciliaciones bancarias hasta la emisión de facturas fiscales—, la barrera del desconocimiento empieza a ceder.

La transformación digital requiere más que herramientas; necesita un enfoque pedagógico que acompañe al empresario en su evolución.

Si las Pymes mexicanas logran transformar su intención de automatizar en planes de ejecución tangibles, el impacto en la productividad laboral nacional podría ser transformador, cerrando la brecha entre el estancamiento actual y un futuro de mayor eficiencia operativa.