Economía de la inteligencia: el nuevo desafío estratégico del CIO

La rápida adopción de la inteligencia artificial está desplazando la conversación desde el despliegue tecnológico hacia la gestión económica. Más que controlar el gasto, los CIO deberán desarrollar nuevas capacidades para gobernar el consumo de inteligencia como un recurso estratégico del negocio.

La economía de la inteligencia se perfila como una de las nuevas responsabilidades estratégicas del CIO. A medida que la inteligencia artificial deja de ser un proyecto experimental y se integra en procesos críticos del negocio, las organizaciones necesitan desarrollar capacidades para gobernar su consumo, controlar los costes y maximizar el valor generado por cada iniciativa.

Un reciente análisis de McKinsey (The Cost of Intelligence: How CIOs Can Manage AI Demand at Scale, julio de 2026) muestra que el 93 % de las empresas ya supera sus presupuestos de IA, una señal de que la adopción avanza más rápido que los mecanismos de gestión.

Durante la última década, la agenda del CIO ha estado marcada por una sucesión de transformaciones que redefinieron progresivamente el alcance de la función tecnológica. La consolidación de los centros de datos, la virtualización, la adopción masiva del cloud y, más recientemente, la modernización de las plataformas digitales exigieron incorporar nuevas capacidades de gobierno, arquitectura y operación.

La inteligencia artificial representa un punto de inflexión diferente. No porque implique una evolución adicional de la infraestructura tecnológica, sino porque introduce un recurso cuya naturaleza económica difiere de cualquier tecnología empresarial anterior: la inteligencia deja de ser una capacidad incorporada al software para convertirse en un servicio consumido bajo demanda.

Esta transformación modifica la forma en que las organizaciones planifican inversiones, asignan presupuestos y evalúan el retorno de sus iniciativas tecnológicas. También amplía el papel del CIO, que ya no solo deberá garantizar disponibilidad, seguridad o escalabilidad, sino administrar la economía de un recurso cuyo consumo crece de manera dinámica y, en muchos casos, impredecible.

El estudio publicado recientemente por McKinsey evidencia la magnitud del desafío. Aunque el 62 % de las organizaciones ya ha llevado la inteligencia artificial a entornos productivos, el 93 % reconoce haber superado los presupuestos inicialmente previstos para estas iniciativas. Lejos de estabilizarse, la tendencia apunta a un incremento sostenido del gasto durante los próximos doce meses.

La cuestión, por tanto, deja de ser exclusivamente tecnológica. El verdadero desafío consiste en desarrollar mecanismos que permitan gobernar la economía de la inteligencia antes de que el crecimiento del consumo supere la capacidad de control de la organización.

Cuando el software comienza a consumir inteligencia

Por décadas, los modelos económicos del software empresarial fueron relativamente estables. Las organizaciones adquirían licencias, dimensionaban infraestructura y estimaban con razonable precisión sus costes operativos. Incluso con la llegada del cloud, donde el consumo pasó a ser variable, la capacidad de procesamiento seguía siendo un recurso cuantificable mediante patrones relativamente previsibles.

La inteligencia artificial rompe esa lógica.

Cada interacción con un modelo generativo activa una cadena de decisiones cuyo impacto económico depende de múltiples variables: el modelo seleccionado, el volumen de tokens procesados, el contexto suministrado, las llamadas a herramientas externas, la intervención de agentes autónomos o la longitud de las respuestas generadas.

Dos solicitudes aparentemente idénticas pueden producir consumos radicalmente distintos. McKenzie cita investigaciones que muestran variaciones de hasta treinta veces en el consumo de tokens para ejecutar una misma tarea.

Este comportamiento introduce un nivel de incertidumbre inédito para la planificación financiera de TI. La inteligencia deja de comportarse como un activo tecnológico para adquirir las características de un recurso operativo cuyo consumo evoluciona continuamente conforme aumenta la adopción dentro de la organización.

La paradoja de la democratización de la IA

Uno de los fenómenos más relevantes identificados por McKinsey es que el éxito de la inteligencia artificial está generando un problema de gobernanza.

Nunca había sido tan sencillo incorporar capacidades inteligentes a procesos empresariales. Los asistentes conversacionales, los copilotos integrados en aplicaciones corporativas y las plataformas low-code permiten que usuarios sin experiencia avanzada desarrollen automatizaciones, construyan agentes especializados o desplieguen nuevos flujos de trabajo en cuestión de horas.

Sin embargo, esa democratización tiene un coste menos visible.

Cada nuevo agente, cada API consumida y cada modelo incorporado incrementan la complejidad del ecosistema tecnológico. El resultado es un fenómeno que el informe describe como una creciente fragmentación del consumo de IA, donde diferentes áreas de negocio adquieren capacidades inteligentes sin una visión consolidada de su impacto económico.

Según McKinsey, entre un 20 % y un 30 % del gasto asociado a inteligencia artificial permanece distribuido entre múltiples proveedores, contratos, plataformas y centros de coste, dificultando cualquier intento serio de planificación financiera.

La consecuencia es evidente: cuanto más accesible resulta la inteligencia artificial, mayor se vuelve la necesidad de gobernarla.

Del FinOps al gobierno económico de la inteligencia

La expansión del cloud impulsó el nacimiento de FinOps como disciplina para optimizar el consumo de infraestructura bajo modelos de pago por uso.

McKinsey sostiene que la inteligencia artificial exige una evolución de ese enfoque.

El concepto de AI Tokenomics propuesto en el informe trasciende el simple seguimiento del consumo de tokens para incorporar una visión integral de la economía de la inteligencia. Bajo este enfoque, el verdadero objetivo consiste en comprender cómo interactúan decisiones de arquitectura, selección de modelos, diseño de agentes, optimización de prompts, mecanismos de enrutamiento y estrategias de infraestructura para producir el máximo valor posible con el menor consumo necesario.

La diferencia conceptual resulta significativa.

La unidad de análisis deja de ser el token: Pasa a ser el resultado empresarial generado por cada unidad de inteligencia consumida.

Ese cambio desplaza la conversación desde la reducción del gasto hacia la optimización del rendimiento económico de la IA.

El AI Control Plane como nueva capa de gobierno

Cada gran transformación tecnológica ha terminado creando una plataforma específica para administrar su complejidad. En un hilo de hitos históricos:

Los ERP permitieron centralizar la gestión financiera. Las plataformas de virtualización gobernaron la infraestructura física. Las herramientas de observabilidad hicieron posible operar arquitecturas distribuidas.

McKinsey plantea que la inteligencia artificial seguirá un camino similar mediante la aparición de los AI Control Planes, concebidos como una capa transversal capaz de proporcionar observabilidad, atribución, políticas de gobierno y optimización del consumo de inteligencia en toda la organización.

Su relevancia trasciende el control presupuestario. Al concentrar información sobre usuarios, aplicaciones, modelos, agentes, costes y resultados de negocio, estos sistemas pueden convertirse en el equivalente operativo de un ERP para la inteligencia artificial: una infraestructura destinada a transformar millones de interacciones distribuidas en información útil para la toma de decisiones.

Gobernar resultados, no modelos

Quizá la aportación más interesante del informe reside en cuestionar las métricas con las que muchas organizaciones siguen evaluando sus inversiones en inteligencia artificial.

El número de modelos desplegados, el consumo mensual de tokens o el coste por usuario ofrecen una visión parcial del fenómeno.

McKinsey propone reemplazar esa lógica por indicadores directamente asociados a los resultados obtenidos: coste por reclamación procesada, coste por interacción con un cliente, productividad por flujo automatizado o ingresos generados mediante procesos asistidos por IA.

La diferencia no es únicamente metodológica. Representa un cambio profundo en la relación entre tecnología y negocio.

Cuando la conversación abandona el coste de los modelos para centrarse en el valor económico generado, la inteligencia artificial deja de percibirse como un gasto tecnológico y comienza a gestionarse como una capacidad estratégica de la organización.

Una nueva competencia para la función del CIO

La historia reciente demuestra que cada revolución tecnológica incorpora una nueva disciplina de gestión. La virtualización obligó a desarrollar nuevas capacidades operativas; la computación en la nube consolidó prácticas como Cloud FinOps; la inteligencia artificial está impulsando ahora el nacimiento de una economía propia de la inteligencia.

En este contexto, el CIO deja de ser únicamente el responsable de desplegar modelos o seleccionar plataformas. Su responsabilidad evoluciona hacia la construcción de mecanismos capaces de anticipar la demanda, atribuir el consumo, optimizar arquitecturas y vincular cada inversión en inteligencia artificial con resultados medibles para el negocio.

Más que administrar tecnología, deberá administrar una nueva forma de capital productivo.

Y esa capacidad, más que el acceso a un determinado modelo o proveedor, puede convertirse en uno de los principales factores de diferenciación competitiva durante la próxima década.