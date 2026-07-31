Microsoft alcanza USD 90.000 millones en ingresos trimestrales mientras Azure supera los USD 100.000 millones anuales.

El informe financiero correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2026 presentado por Microsoft ha confirmado la escala de la demanda corporativa por infraestructura de nube e inteligencia artificial. Según el comunicado oficial de la compañía y los reportes del mercado financiero, la corporación superó las previsiones de Wall Street, impulsando un alza generalizada en sus acciones.

Los ingresos del periodo alcanzaron los USD 90.000 millones, lo que supone un incremento interanual del 18%. En cuanto a los ingresos operativos, la cifra se situó en USD 40.600 millones, registrando un avance del 18% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Microsoft anunció sus sólidos resultados financieros para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2026, destacando un crecimiento generalizado impulsado fuertemente por sus áreas de la nube y la inteligencia artificial. La compañía registró unos ingresos totales de 90.0 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos netos alcanzaron los 35.8 mil millones de dólares según GAAP. Estas cifras superaron las expectativas previstas, beneficiándose además de una ganancia de 3.2 mil millones de dólares proveniente de su inversión en Anthropic.

El impulso del año estuvo marcado por importantes hitos comerciales, como los ingresos de Microsoft Cloud, que ascendieron a 59.3 mil millones de dólares (un 27% más interanual), y el hecho de que Azure superara por primera vez los 100 mil millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, Satya Nadella destacó que Microsoft 365 Copilot rebasó los 30 millones de asientos de pago, consolidando la confianza de los clientes en la transformación digital y el rendimiento de las herramientas de IA de la empresa.

Microsoft Cloud escala y Azure bate un récord anual

El motor central del negocio volvió a ser la división de nube corporativa. La unidad Microsoft Cloud generó USD 59.300 millones en el trimestre, representando un crecimiento del 27% interanual. El hito más destacado del ejercicio fue alcanzado por su plataforma Azure, que sobrepasó por primera vez la barrera de los USD 100.000 millones en ingresos anuales.

Datos financieros clave Q4 2026 Ingresos totales: USD 90.000 millones (+18% interanual).

Ingresos operativos: USD 40.600 millones (+18% interanual).

Microsoft Cloud: USD 59.300 millones (+27% interanual).

Azure: Superó los USD 100.000 millones en ingresos anuales.

Microsoft 365 Copilot: Más de 30 millones de usuarios de pago.

Paralelamente, la adopción de herramientas de productividad basadas en IA generativa mostró un avance acelerado: la solución Microsoft 365 Copilot rebasó los 30 millones de usuarios de pago activos, evidenciando la capacidad de la empresa para monetizar estas tecnologías en el entorno empresarial B2B.

Retorno de la inversión en infraestructura tecnológica

El volumen de gasto de capital destinado al despliegue de infraestructura de centros de datos y aceleradores de cómputo ha encontrado respaldo en el rendimiento reportado. A diferencia de otros actores de la industria que enfrentan cuestionamientos sobre la rentabilidad de sus inversiones en IA, Microsoft demuestra una conversión directa entre la ampliación de capacidad operativa y el incremento en los ingresos por suscripciones e infraestructura.

Con estos resultados, la corporación reafirma su posición de liderazgo en el mercado de la nube y la inteligencia artificial, marcando la referencia de gasto e innovación para las empresas del sector tecnológico.

Reacción del mercado y perspectivas financieras

La superación de las previsiones ha fortalecido la confianza de los inversores. El comportamiento alcista de la cotización refleja que la asignación de recursos hacia soluciones cloud e IA sigue siendo vista como una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

Con estos resultados, Microsoft reafirma su posición como uno de los pilares del sector tecnológico global, sirviendo de referencia sobre la salud de la inversión corporativa en infraestructura digital y transformación tecnológica.