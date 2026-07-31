Mercado de AI SOC alcanzará USD 47.070 millones para 2031

Un estudio de MarketsandMarkets prevé una tasa de crecimiento del 21,1% impulsada por la adopción de arquitecturas Zero Trust y la nube.

La expansión de los entornos corporativos basados en la nube y centrados en la identidad ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las arquitecturas de seguridad tradicionales. Frente a la fragmentación de la telemetría en infraestructuras híbridas, el estudio de MarketsandMarkets sobre el mercado de AI SOC proyecta que el volumen global de esta industria pasará de USD 18.100 millones en 2026 a USD 47.070 millones para el año 2031, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,1%.

La consolidación de plataformas con IA nativa y agentes autónomos responde a la necesidad de correlacionar amenazas a través de múltiples superficies de ataque. La automatización en la investigación contextual permite elevar la precisión de los diagnósticos al tiempo que simplifica la operación en organizaciones de gran escala.

Detección de amenazas y la aceleración en el segmento de las Pymes

Dentro de las aplicaciones analizadas en el informe, el segmento de detección y monitoreo de amenazas domina la cuota de mercado. Las organizaciones han priorizado la visibilidad continua en tiempo real para identificar comportamientos anómalos de usuarios, uso indebido de credenciales y movimientos laterales antes de que escalen hacia incidentes graves. La integración de analítica conductual e inteligencia de amenazas reduce la fatiga por alertas y acelera la toma de decisiones defensivas.

Por tamaño de empresa, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) registrarán el ritmo de crecimiento más acelerado durante el período proyectado. La escasez de talento especializado en ciberseguridad y la proliferación de ataques dirigidos han llevado a estas organizaciones a adoptar plataformas SIEM, XDR y SOAR entregadas como servicio desde la nube. Este modelo por suscripción les permite acceder a capacidades de detección automatizada sin asumir los elevados costos de infraestructura de un SOC tradicional.

Norteamérica lidera el despliegue de operaciones de seguridad autónomas

A nivel regional, Norteamérica se posiciona como el mercado dominante. El liderazgo de la zona responde a la presencia de actores tecnológicos clave como Microsoft, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Google, IBM y Fortinet, sumado a la madurez de su ecosistema en sectores como servicios financieros, salud y manufactura.

Asimismo, las iniciativas gubernamentales de Estados Unidos en torno a la regulación de la IA y el fortalecimiento de la defensa cibernética mediante esquemas de colaboración público-privada actúan como catalizadores de la demanda. La combinación de inversiones continuas en modelos Zero Trust y ciberdefensa basada en inteligencia posiciona a esta región como la vanguardia en la transformación de las operaciones de seguridad.