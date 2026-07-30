NVIDIA Agent Toolkit: expansión con PhysicsNeMo y CUDA-X

NVIDIA actualiza sus librerías para transformar el diseño industrial y la creación de ingenieros autónomos basados en IA.

NVIDIA ha anunciado una expansión estratégica de NVIDIA Agent Toolkit para ingeniería, integrando las bibliotecas reestructuradas NVIDIA PhysicsNeMo y las librerías actualizadas CUDA-X como herramientas listas para agentes, orientadas a transformar la forma en que se diseñan y desarrollan productos complejos a nivel global.

La iniciativa responde a la creciente complejidad en la construcción de la próxima generación de chips y sistemas, un proceso que exige conectar la física, la simulación y el análisis de rendimiento. Para abordar este desafío, surge una nueva clase de ingenieros de IA autónomos capaces de utilizar herramientas especializadas, ejecutar simulaciones y generar datos de alta fidelidad para escalar el diseño, la verificación y el empaquetado de semiconductores.

Capacidades avanzadas con PhysicsNeMo y librerías CUDA-X

Las nuevas incorporaciones dentro de NVIDIA Agent Toolkit dotan a los desarrolladores de herramientas especializadas para conectar asistentes de IA con dominios específicos. Entre las capacidades clave se encuentran:

Habilidades de física de IA: Las librerías NVIDIA PhysicsNeMo permiten a los agentes entrenar y desplegar modelos personalizados para tareas complejas de diseño y simulación.

Soluciones iterativas y directas: La nueva biblioteca NVIDIA cuISS acelera sistemas lineales dispersos grandes, mientras que cuDSS optimiza simulaciones científicas y de automatización de diseño electrónico (EDA).

Química cuántica: La biblioteca cuEST introduce simulaciones de alta precisión basadas en la teoría de la funcional de la densidad (DFT) para flujos de producción a escala.

Timothy Costa, vicepresidente y gerente general de ingeniería computacional en NVIDIA, señaló que la ingeniería ha alcanzado un punto de inflexión donde la IA puede operar con herramientas de física, simulación y diseño.

Modelos abiertos y adopción de líderes de la industria

En el ámbito del código de nivel de transferencia de registros (RTL), el modelo abierto NVIDIA Nemotron 3 Ultra lidera entre los modelos abiertos al utilizar el agente ACE-RTL de NVIDIA Research. Esta tecnología ofrece alta precisión y eficiencia, permitiendo a las empresas post-entrenar con datos propios y desplegar localmente.

Líderes industriales como Cadence, Synopsys, Siemens, Samsung, Silvaco y Keysight ya están utilizando los componentes de NVIDIA Agent Toolkit para impulsar flujos de trabajo autónomos y acelerar simulaciones físicas avanzadas de manera exponencial.