Computación cuántica en minería: NTT DATA anticipa fallas

Un piloto de NTT DATA junto a Kipu Quantum y Komatsu permite predecir averías críticas con 7 días de anticipación y reducir costos un 33%.

La interrupción no planificada de una pala eléctrica en una mina a cielo abierto paraliza toda la cadena de extracción de mineral. En la industria extractiva, el costo del tiempo de inactividad imprevisto triplica el valor de cualquier intervención preventiva programada. Frente a este desafío financiero y operativo, una prueba de concepto desarrollada conjuntamente por NTT DATA, Kipu Quantum y Komatsu demuestra que la computación cuántica en minería ha dejado de ser un experimento teórico para convertirse en una herramienta de resiliencia operativa.

El piloto logró anticipar fallas críticas en los cables de alineación y suministro de palas eléctricas con una ventana de hasta siete días. Este nivel de previsión permite a los equipos de mantenimiento planificar la sustitución de componentes antes de la ruptura del cable, proyectando una reducción de hasta un 33% en los costos globales de mantenimiento de estos activos clave.

Mapeo de características para superar el ruido de datos

Los métodos analíticos tradicionales suelen fallar en estos entornos debido al volumen de ruido que registran los sensores industriales. Las variaciones operativas entre diferentes turnos, la baja frecuencia con la que ocurren las rupturas mecánicas y la fluctuación de cargas de trabajo distorsionan los patrones que los modelos convencionales de aprendizaje automático intentan interpretar.

Para sortear esta limitación, el proyecto aplicó una técnica denominada Digitized Quantum Feature Mapping (DQFM). Esta metodología reestructura y mapea la información capturada por los sensores en espacios matemáticos de mayor dimensión. Al transformar las señales operativas mediante computación cuántica, el sistema identifica correlaciones ocultas y patrones de deterioro que permanecían invisibles para las arquitecturas analíticas clásicas.

El resultado práctico de esta innovación no radica únicamente en una mayor precisión predictiva, sino en la simplicidad de los modelos obtenidos. La representación cuántica de los datos generó métricas con menor correlación entre variables, aumentando la estabilidad de las proyecciones y facilitando su mantenimiento por parte de los equipos de TI y analítica de la mina.

El valor real de la computación cuántica en minería

Más allá de la sofisticación algorítmica, la efectividad del proyecto responde a la integración de la métrica Expected Maintenance Cost (Costo Esperado de Mantenimiento). Este marco financiero conecta la probabilidad matemática de una avería con el impacto económico directo sobre el negocio, facilitando la toma de decisiones ejecutivas sobre cuándo reemplazar un componente sin desgastar prematuramente piezas en buen estado.

Víctor León Marambio, CTO & Head of Innovation Centers Ibero-America en NTT DATA, destacó el impacto del aprendizaje automático cuántico en entornos productivos al señalar que esta tecnología permite comprender grandes volúmenes de datos e identificar relaciones complejas para transformarlas en decisiones operativas más precisas. Según el ejecutivo, el proyecto confirma que la computación cuántica en minería ya genera valor práctico en la industria pesada y abre el camino para extender modelos similares a sectores como la energía, el transporte y la manufactura.

La alianza entre el integrador global, el especialista en software cuántico y el fabricante de maquinaria pesada marca un antecedente clave en la digitalización industrial. Con esta iniciativa, la computación cuántica en minería pasa de las pruebas de laboratorio a la resolución de dilemas financieros reales en la gestión de activos estratégicos.