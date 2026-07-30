Brecha en la eficiencia de la IA: el informe de IDC y Google Cloud

IDC alerta que la fragmentación y la baja utilización de GPUs amenazan la sostenibilidad económica de la inteligencia artificial.

Las inversiones masivas en aceleradores de cómputo y modelos generativos están chocando de frente contra los límites de la infraestructura en la nube convencional. Según el estudio global La brecha en la eficiencia de la IA, elaborado por la firma de análisis IDC y patrocinado por Google Cloud, las organizaciones enfrentan una crisis del costo total de propiedad (TCO) impulsada por cuellos de botella en redes, almacenamiento y arquitecturas fragmentadas.

El reporte, basado en una encuesta a 1.317 ejecutivos de TI, revela que la brecha en la eficiencia de la IA —la distancia entre el rendimiento teórico del hardware y el valor operativo realmente alcanzado— destruye la viabilidad económica de los proyectos a escala. Cuando un clúster de unidades de procesamiento gráfico (GPU) o de procesamiento tensorial (TPU) opera a un 30% de su capacidad mientras espera la ingesta de datos, se desperdician 70 centavos de cada dólar invertido en esa infraestructura.

La hegemonía de la inferencia y el impacto de la fragmentación

El análisis de IDC confirma una reconfiguración en la distribución de las cargas de trabajo. La inferencia representa el 47% del volumen total de cómputo de IA, superando holgadamente al entrenamiento (28%), la optimización de modelos (16%) y los entornos de innovación (9%). Al tratarse de la fase ininterrumpida que responde en tiempo real a las consultas de los usuarios, la inferencia multiplica la presión sobre los costos operativos de infraestructura.

Distribución de las cargas de trabajo de IA (IDC, 2026):

Inferencia: 47%

Entrenamiento: 28%

Optimización de modelos: 16%

Banco de trabajo de innovación: 9%

El principal factor detrás de esta brecha en la eficiencia de la IA es la dispersión tecnológica. El 54,3% de las empresas opera con múltiples marcos de trabajo (como PyTorch, TensorFlow o JAX) y diversas plataformas de hardware de forma simultánea. Un abrumador 92% de las organizaciones confirma que esta fragmentación genera un impacto directo y negativo en sus operaciones, incrementando los costos de cómputo (41,6%), la complejidad de ingeniería (40,4%) y la latencia (40,0%).

Hacia métricas holísticas: del precio de lista a la “inteligencia por dólar”

Las métricas tradicionales de infraestructura, como la simple disponibilidad de la máquina virtual o el costo por hora, resultan obsoletas para evaluar entornos de IA. El informe de IDC y Google Cloud subraya que más del 53% de los directivos desea medir la “inteligencia por dólar” entregada y un 50,8% busca cuantificar el retorno directo de la inversión (ROI), pero no pueden hacerlo debido a las limitaciones de telemetría de sus pilas tecnológicas actuales.

Para corregir el desperdicio presupuestario —que en la fase de entrenamiento alcanza el 43% de los fondos asignados a herramientas que no aportan valor real—, IDC recomienda migrar hacia sistemas integrados que conozcan la topología del hardware subyacente. La optimización del TCO requiere consolidar el almacenamiento, acelerar las redes e implementar un orquestador que maximice la utilización de los procesadores. En un entorno donde las fallas de un solo componente paralizan clústeres enteros, la eficiencia del sistema completo supera en importancia a la velocidad nominal de cualquier acelerador individual.