Julián Guerrero revoluciona la automatización transaccional mediante agentes de inteligencia artificial para instituciones financieras.

El mercado de servicios financieros atraviesa una etapa de transformación donde la eficiencia operativa determina la supervivencia de las instituciones. En este escenario, Plaude se ha consolidado como un caso emblemático de innovación tecnológica concebido desde América Latina.

Cofundada por Julián Guerrero —un estudiante de Ingeniería Informática del ITBA de apenas 21 años y originario de Trenque Lauquen— junto a Manuel López, esta compañía superó el millón de dólares de facturación anual tras procesar de forma automatizada más de 400.000 conversaciones mensuales para el sector fintech.

La historia técnica de Guerrero responde a una vocación temprana. A los 13 años comenzó a programar de manera autodidacta modificando el código de videojuegos de mundo abierto. Aquel entorno virtual facilitó su contacto con mentores internacionales como “Kelecraft”, integrante del colectivo Aleph SMP, quien potenció su aprendizaje en desarrollo de software.

Tras graduarse de la escuela secundaria con calificaciones sobresalientes, ingresó en 2023 al ITBA. Allí formó parte de redes de emprendedores vinculadas a la billetera virtual Belo y dio origen a su propio proyecto empresarial a finales de 2024 con un capital inicial de 50.000 dólares.

Agentes de IA: el valor diferencial de Plaude frente a los chatbots tradicionales

La propuesta de valor de Plaude surgió al identificar un obstáculo recurrente en la industria: la ineficiencia de las herramientas tradicionales de atención al cliente. Las soluciones convencionales solo respondían preguntas básicas y carecían de los niveles de seguridad, trazabilidad y control exigidos para ejecutar operaciones financieras críticas en entornos fuertemente regulados.

Frente a esta limitación, el equipo liderado por Guerrero diseñó un agente autónomo de inteligencia artificial orientado a resolver flujos operativos complejos. A diferencia de las plataformas rígidas de conversación, la arquitectura de Plaude analiza cada expediente, ejecuta decisiones dentro de parámetros de riesgo preestablecidos y deriva los casos atípicos a especialistas humanos. El conocimiento generado en cada resolución manual se reincorpora inmediatamente al sistema, alimentando un ciclo de mejora continua.

“La mejor inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano; lo potencia. Permite que los equipos resuelvan en minutos tareas que antes demandaban horas, con mayor consistencia, eficiencia y control”, destaca Julián Guerrero, CTO de Plaude.

Escalabilidad financiera y proyección hacia Silicon Valley

El impacto económico de la herramienta queda evidenciado en sus métricas de adopción corporativa. En su implementación junto a AstroPay, su cliente principal, la plataforma redujo el tiempo promedio de resolución de casos de 90 horas a solo 22 minutos. Esta mejora operativa representa un ahorro estimado que supera los 1,5 millones de dólares anuales. La cartera de clientes de Plaude se extiende actualmente a firmas regionales como Meru, Wallbit y Kontigo.

El recorrido de Guerrero incluye su participación en el programa Tech Trek del ITBA, iniciativa que lo seleccionó entre los siete estudiantes destacados de su carrera para encabezar la misión “TT Silicon Valley”. Durante ese itinerario, el joven directivo mantuvo sesiones de intercambio en las sedes de Google, Apple, Tesla, GitHub, Amazon y la Universidad de Stanford, además de entablar diálogo técnico con referentes de empresas como Vercel, Auth0, xAI, Anthropic, Scale AI, HappyRobot y PedidosYa.

El caso de Plaude demuestra cómo la arquitectura de agentes inteligentes está redefiniendo la eficiencia operacional en el ámbito transaccional, posicionando el talento joven latinoamericano en el centro de la innovación global.