Monetización de la IA: el nuevo reto de la banca regional

La industria financiera en América Latina se prepara para monetizar sus capacidades tecnológicas y adoptar dinero programable.

La fase puramente experimental del software avanzado ha concluido en el sector corporativo. Tras una década concentrada en la digitalización de canales y servicios, la industria financiera en América Latina enfrenta una doble exigencia operativa: acelerar la monetización de la IA instalada y construir la arquitectura técnica para operar con stablecoins, tokenización de activos y dinero programable.

El desafío ya no reside en desplegar herramientas, sino en convertirlas en rentabilidad, eficiencia operativa y nuevos modelos de ingresos.

En este escenario, la inteligencia artificial, la analítica de datos, las redes transaccionales y los activos digitales convergen en una única estrategia para optimizar la estructura de costos de las instituciones.

Para profundizar en este proceso de transformación, directivos y líderes tecnológicos de América Latina, Estados Unidos y el Caribe se reunirán los días 12 y 13 de agosto de 2026 en el Centro Asturiano de Ciudad de México. Allí se celebrará una agenda conjunta entre Fintech Summit Americas 2026 y Token Americas 2026, organizados por la plataforma de inteligencia estratégica Frecuencia Money.

“Las instituciones financieras necesitan resolver dos retos al mismo tiempo: generar valor con las capacidades que ya tienen y entender la infraestructura sobre la que se construirán los siguientes modelos de negocio”, explica Ana María Yumiseva, directora de ambos encuentros.

Retorno de inversión y aplicación operativa del dinero programable

El eje central del debate se divide en dos planos estratégicos conectados. Por un lado, la 18ª edición de Fintech Summit Americas abordará la monetización de la IA situando el retorno de la inversión como la métrica primordial para bancos y fintechs. La adopción tecnológica deja de medirse por su nivel de novedad y pasa a evaluarse estrictamente por su impacto en la productividad interna, la prevención de fraudes, la gestión de la identidad digital y el desarrollo de esquemas de Open Finance.

Por otro lado, la segunda edición de Token Americas analizará cómo las stablecoins y los protocolos blockchain superan el ámbito de los criptoactivos para actuar como rieles de pagos transfronterizos y registro de valor. En esta dimensión, las capacidades del dinero programable permiten automatizar liquidaciones y estructurar la arquitectura de productos que sustentará el crecimiento futuro de la industria.

Convergencia de líderes y estrategia de infraestructura regional

La discusión contará con la participación de ejecutivos de instituciones como Santander México, Banco Azteca, Actinver, SoFi, FinTech México, Grupo Salinas y firmas especializadas del ecosistema como Coinscrap Finance, Solidus Capital y Bloquo, entre otras. La agenda incluirá además el Stablecoin 101 Workshop, desarrollado en colaboración con Rain para evaluar casos prácticos de uso institucional.

Las organizaciones que logren asegurar la monetización de la IA mientras adaptan sus sistemas centrales al dinero programable consolidarán ventajas competitivas sostenibles. La convergencia entre la infraestructura existente y las nuevas capas operativas definirá a los actores líderes del mercado transaccional regional.