Infraestructura de pagos: Rebill se consolida en México

La compañía fintech obtiene el alta regulatoria ante la CNBV y Banxico, conectando directamente al sistema financiero mexicano.

La consolidación del sector tecnológico financiero en América Latina exige superar la mera integración comercial para asumir responsabilidades dentro de los marcos institucionales. En este escenario, Rebill ha dado un salto estratégico al formalizar el alta de Rebill Payments, S.A. de C.V. como participante en las redes de medios de disposición más relevantes de México. Esta aprobación, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, posiciona a la empresa dentro de la infraestructura de pagos formal del segundo mercado financiero más grande de la región.

El mercado de transacciones transfronterizas en América Latina experimenta un ritmo acelerado. Un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista destaca que el ecosistema fintech regional creció un 340% entre 2017 y 2023, alcanzando 3.069 empresas en 26 países. México concentra el 20% de estas compañías, situando a los segmentos de cobros y remesas al frente de la actividad transaccional corporativa.

Supervisión técnica e integración directa en el sistema financiero

La incorporación al marco regulatorio mexicano permite operar con responsabilidad local, evitando esquemas fragmentados de intermediación comercial[cite: 1]. La solución arquitectónica de la compañía proporciona una capa de infraestructura de pagos B2B capaz de procesar operaciones recurrentes, modelos SaaS, e-commerce y servicios digitales a través de una única integración:

“México no se gana únicamente con tecnología. Se gana entendiendo su regulación, su infraestructura y la forma en que las empresas necesitan cobrar localmente”, afirma Nahuel Candia, CEO de Rebill. “Este alta nos permite dar una conversación distinta con cualquier compañía que quiere operar en el país: no llegamos desde afuera a conectar un método de pago, sino desde adentro del sistema, con responsabilidad local y supervisión regulatoria”.

La distinción resulta decisiva para el segmento corporativo: asumir la complejidad normativa directamente libera a las empresas en expansión regional de reconstruir sus procesos operativos en cada país.

Dimensión de mercado e impacto estratégico de la infraestructura de pagos

El volumen del ecosistema transaccional en México confirma el valor estratégico de esta habilitación. Según cifras del Banco de México, la plataforma SPEI procesó más de 7.300 millones de transferencias electrónicas por un valor cercano a los 600 billones de pesos mexicanos (equivalentes a 16,8 veces el PIB nacional). Adicionalmente, el segmento de tarjetas de crédito y débito registró 11.000 millones de operaciones por 6,4 billones de pesos, demandando arquitecturas sólidas y alta disponibilidad técnica.

Las proyecciones publicadas por Reuters —citando reportes de Endeavor y MercadoLibre— proyectan que las ventas en línea en América Latina alcanzarán los 215.310 millones de dólares en 2026, encabezadas por Argentina, Brasil y México. Asimismo, análisis de Payments and Commerce Market Intelligence señalan que las transacciones digitales representan el 60% del gasto de consumo regional, impulsadas por canales móviles y transferencias inmediatas.

Con más de 15 millones de dólares procesados en los últimos doce meses y una presencia operativa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, la startup fortalece su propuesta B2B. El desarrollo de una infraestructura de pagos regulada eleva las barreras de entrada para soluciones puramente tecnológicas y ofrece a las empresas mayor certeza operativa en toda América Latina.