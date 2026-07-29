La integración de SAP Cloud ERP, inteligencia artificial y plataformas unificadas de datos impulsa la automatización en el segundo trimestre.

La arquitectura corporativa en América Latina evoluciona a un ritmo acelerado hacia modelos de ejecución auto-optimizados. Para SAP, durante el segundo trimestre del año, la adopción de arquitecturas en la nube, la analítica contextual y las herramientas de inteligencia artificial marcaron la gestión estratégica de las principales organizaciones de la región, posicionando el concepto de empresa autónoma en el centro de las decisiones del nivel C. Con un desempeño destacado de Brasil en ingresos por servicios en la nube, el ecosistema de negocios regional avanza hacia la automatización de procesos operacionales complejos.

La integración de soluciones como SAP Cloud ERP (en sus vertientes pública y privada), SAP Business Technology Platform (BTP) y la plataforma de datos unificados SAP Business Data Cloud busca eliminar fricciones operativas y reforzar la gobernanza corporativa. Asimismo, la incorporación del copiloto de IA generativa Joule permite a las empresas procesar volúmenes masivos de información para la toma de decisiones estratégicas.

Arquitectura de datos e IA: el camino estratégico hacia la empresa autónoma

El núcleo de la transición técnica reside en la capacidad de transformar datos dispersos en flujos de trabajo automatizados que optimicen la cadena de valor en tiempo real.

“El verdadero hito de este trimestre es ver cómo las organizaciones de nuestra región están pasando de la automatización básica a la gestión inteligente. Al poner datos unificados e inteligencia artificial en el centro de sus decisiones, América Latina no solo está adoptando la nube, sino liderando el camino hacia el modelo de empresa autónoma”, afirma Adriana Aroulho, presidenta de SAP América Latina y el Caribe.

En el ámbito industrial y de bienes de consumo, Natura Cosméticos integró su infraestructura de manufactura, logística y gestión tributaria en Brasil mediante SAP Cloud ERP Private y SAP BTP. En paralelo, en México, Grupo Pando adoptó el programa RISE with SAP para estandarizar el modelo de gestión comercial de sus divisiones de alimentos y bebidas.

Por su parte, el sector de servicios esenciales e infraestructura muestra avances similares: la compañía de saneamiento hídrico SABESP ejecutó la salida en vivo de su ERP en la nube, mientras que la aerolínea GOL combinó SAP Business Data Cloud con Joule para acelerar la toma de decisiones financieras.

Escalabilidad operativa y modernización en mercados regionales

El despliegue de la empresa autónoma abarca tanto a grupos industriales consolidados como a compañías en fase de expansión acelerada. En el sector salud, el holding colombiano Grupo Momentum adoptó soluciones en la nube para unificar la consolidación financiera y la gestión de talento en más de 50 empresas de su portafolio. En el segmento minorista y hotelero, Corporación Inmobiliaria KTRC (operadora de Hard Rock Hotels y Nobu Hotels) incorporó capacidades de automatización en sus sistemas, mientras que San Pablo Farmacia completó la migración tecnológica en más de 185 sucursales en México.

Las plataformas nativas en la nube pública también registran avances en empresas como la agroindustrial brasileña Vida Veg, la firma de infraestructura digital Modular Data Centers y la fintech Gooroo Crédito. Asimismo, en el ámbito financiero transfronterizo, la fintech Ualá implementó el sistema bajo RISE con el objetivo de estructurar los esquemas de cumplimiento normativo (SOX) y gobierno corporativo.

Finalmente, instituciones de educación superior como el Tecnológico de Monterrey han colaborado con SAP AI Factory para desplegar asistentes conversacionales de IA a más de 25.000 usuarios internos. El avance hacia la empresa autónoma ratifica que la capacidad de adaptación tecnológica en América Latina ya no depende de la automatización aislada, sino de la integración de núcleos digitales seguros, inteligentes y escalables.