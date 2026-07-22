Transformación digital en minería: Minsur acelera su salto con SAP

La minera peruana culmina una modernización integral sobre SAP S/4HANA Cloud para fortalecer la gestión de datos, optimizar sus operaciones y preparar el despliegue de inteligencia artificial empresarial.

La transformación digital en minería ha dejado de ser una iniciativa centrada en modernizar la infraestructura tecnológica para convertirse en un factor determinante de competitividad. La capacidad de integrar datos operativos, financieros y de mantenimiento en una única plataforma es hoy una ventaja estratégica para responder a un entorno marcado por la volatilidad de los mercados, la presión sobre los costos y los objetivos de sostenibilidad.

En este contexto, la minera peruana Minsur, perteneciente al Grupo Breca, anunció la culminación de un proyecto de modernización basado en SAP S/4HANA Cloud mediante la metodología RISE with SAP, consolidando una plataforma que unifica procesos críticos y prepara el terreno para incorporar inteligencia artificial de forma nativa. La información fue dada a conocer por SAP Latinoamérica en un comunicado oficial.

Según explicó la compañía, el proyecto integra procesos financieros, operativos y de mantenimiento bajo un único modelo de datos, mejorando la calidad de la información disponible para la toma de decisiones y reduciendo la complejidad tecnológica.

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Transformación digital en minería: una plataforma para la IA

Más allá de la migración de un ERP hacia la nube, el proyecto representa un cambio en la arquitectura digital de la organización.

Al consolidar sus procesos sobre SAP S/4HANA Cloud, Minsur elimina silos de información, estandariza procesos y crea una base tecnológica preparada para automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial.

Edwin Saldaña, Superintendente IT&OT de Minsur, destacó que el principal desafío consiste en garantizar la calidad y gobernanza de los datos que alimentan la operación minera. Para ello, la empresa utiliza SAP Business Technology Platform (SAP BTP), que permite mantener un entorno clean core, facilitando futuras innovaciones sin incrementar la complejidad del sistema.

Esta estrategia resulta especialmente relevante porque las nuevas capacidades de IA empresarial dependen de datos confiables y procesos estandarizados mucho más que de la incorporación de nuevos algoritmos.

“Elegimos a SAP como socio tecnológico porque nos aporta una visión a largo plazo de innovación alineada a los desafíos de la minería, equipos con conocimiento de la industria minera y programas de acompañamiento que aseguran una implementación ordenada y de calidad” resaltó Edwin Saldaña Superintendente IT&OT de Minsur.

La nube como habilitador del negocio

El proyecto también prepara el entorno para aprovechar Joule, el asistente de inteligencia artificial de SAP, diseñado para integrarse directamente en los procesos de negocio.

En lugar de utilizar la IA como una herramienta aislada, el enfoque consiste en incorporarla dentro de los flujos de trabajo de finanzas, cadena de suministro, mantenimiento y operaciones, permitiendo acelerar análisis, automatizar tareas y mejorar la productividad de los equipos.

Esta visión coincide con la estrategia global de SAP, orientada a convertir el ERP cloud en la plataforma desde la cual las organizaciones desplegarán capacidades de inteligencia artificial generativa durante los próximos años.

Un patrón que gana fuerza en América Latina

La experiencia de Minsur refleja una tendencia que comienza a consolidarse en la industria extractiva latinoamericana.

Cada vez más compañías mineras están sustituyendo proyectos tecnológicos independientes por plataformas empresariales integradas capaces de conectar operaciones, finanzas, logística y mantenimiento bajo un mismo modelo de datos.

Esta evolución responde a una necesidad concreta: disponer de información confiable y en tiempo real para optimizar activos, reducir costos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia operativa.

“SAP se ha convertido en la plataforma clave para lograr una gestión eficiente del negocio minero, nos permite integrar y estandarizar procesos financieros, operativos y de mantenimiento sobre una base de información confiable. que se traduce en mayor control, trazabilidad y visibilidad de la operación, fortaleciendo la toma de decisiones y asegurando una continuidad operativa” resaltó Saldaña.

Más allá del ERP

Para los CIO del sector minero, el caso de Minsur demuestra que el verdadero valor de la transformación no reside únicamente en migrar aplicaciones a la nube.

La ventaja competitiva surge cuando la organización consigue construir una plataforma de datos preparada para soportar automatización inteligente, analítica avanzada y futuros modelos de inteligencia artificial sin necesidad de rediseñar continuamente su arquitectura tecnológica.

En una industria donde convergen sensores IoT, mantenimiento predictivo, operaciones remotas y analítica en tiempo real, la calidad del dato comienza a convertirse en un activo tan estratégico como los propios recursos minerales.

La transformación digital en minería evoluciona así desde un proyecto tecnológico hacia una capacidad empresarial que permitirá a las compañías operar con mayor eficiencia, resiliencia y capacidad de innovación.