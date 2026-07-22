Desarrollo de software con IA: IBM va por los agentes inteligentes

IBM incorpora capacidades multiagente y flujos especializados para acelerar la modernización del software empresarial con IA.

IBM amplía las capacidades de su plataforma Bob con arquitectura multiagente, analítica integrada y flujos especializados para modernizar aplicaciones empresariales, respondiendo a un nuevo desafío: acelerar la entrega de software sin perder control, calidad ni gobernanza.

La carrera por incorporar inteligencia artificial al desarrollo de software está entrando en una nueva etapa. Si durante los últimos dos años el foco estuvo en utilizar asistentes para generar código, ahora el desafío consiste en gestionar todo el ciclo de vida del software. Bajo esa premisa, IBM presentó una importante actualización de IBM Bob, su plataforma de desarrollo agéntico, incorporando capacidades multiagente, analítica sobre el costo del uso de IA y flujos de trabajo diseñados para acelerar la modernización de aplicaciones empresariales. La información fue anunciada por la compañía en su newsroom para América Latina y en su portal global.

El anuncio responde a un problema que comienza a hacerse evidente en las organizaciones. Según una encuesta citada por IBM, el 85% de los profesionales de DevSecOps considera que la inteligencia artificial ya desplazó el cuello de botella desde la escritura del código hacia las tareas de revisión, validación, seguridad y gobierno del software. En otras palabras, producir código dejó de ser la principal dificultad; garantizar que ese código llegue a producción con calidad y seguridad se ha convertido en el verdadero reto.

Del copiloto al equipo de agentes

La principal novedad de IBM Bob es la incorporación de una arquitectura multiagente capaz de distribuir tareas especializadas entre diferentes agentes de IA.

En lugar de un único asistente que genera código, la plataforma organiza agentes especializados para planificar proyectos, desarrollar componentes, ejecutar pruebas, validar resultados, revisar vulnerabilidades y gestionar el cumplimiento de políticas corporativas. El objetivo es automatizar procesos completos del ciclo de desarrollo sin perder supervisión humana.

IBM sostiene que este enfoque permite reducir tiempos de entrega y aumentar la consistencia de los proyectos, especialmente en organizaciones que administran miles de aplicaciones y deben mantener estrictos controles regulatorios.

La compañía también incorporó paneles analíticos capaces de medir el consumo de modelos de IA, el costo asociado a cada proyecto y el impacto de estas herramientas sobre la productividad de los equipos. Se trata de un elemento cada vez más relevante para los CIO, que necesitan demostrar el retorno de inversión de la IA más allá del entusiasmo inicial.

Modernización del software heredado

Otro componente estratégico del anuncio son los nuevos flujos de trabajo especializados para la modernización de plataformas empresariales.Los paquetes premium disponibles ahora incluyen:

IBM Z: Los entornos de mainframe están en el corazón de la banca global, los seguros y el comercio, e históricamente han sido los lugares más difíciles para que la IA ayude. Bob ahora aborda esto al llevar la modernización nativa de IA a IBM Z por primera vez con flujos de trabajo de migración de mainframe, modernización de COBOL y PL/I, y análisis de JCL. Para más detalles sobre el Paquete Premium para IBM Z, visite: https://www.ibm.com/new/announcements/announcing-the-ibm-bob-premium-package-for-z

Los entornos de mainframe están en el corazón de la banca global, los seguros y el comercio, e históricamente han sido los lugares más difíciles para que la IA ayude. Bob ahora aborda esto al llevar la modernización nativa de IA a IBM Z por primera vez con flujos de trabajo de migración de mainframe, modernización de COBOL y PL/I, y análisis de JCL. Para más detalles sobre el Paquete Premium para IBM Z, visite: https://www.ibm.com/new/announcements/announcing-the-ibm-bob-premium-package-for-z IBM i : IBM i ha impulsado operaciones críticas en empresas de todo el mundo durante décadas. Bob está llevando el desarrollo nativo de IA a estos entornos por primera vez, con integración del sistema de archivos remoto, modos y herramientas específicas para IBM i, y flujos de trabajo construidos alrededor de los patrones operativos de las tiendas de IBM i. Para más detalles sobre el Paquete Premium para IBM i, visite: https://www.ibm.com/new/announcements/introducing-the-ibm-bob-premium-package-for-i

: IBM i ha impulsado operaciones críticas en empresas de todo el mundo durante décadas. Bob está llevando el desarrollo nativo de IA a estos entornos por primera vez, con integración del sistema de archivos remoto, modos y herramientas específicas para IBM i, y flujos de trabajo construidos alrededor de los patrones operativos de las tiendas de IBM i. Para más detalles sobre el Paquete Premium para IBM i, visite: https://www.ibm.com/new/announcements/introducing-the-ibm-bob-premium-package-for-i Modernización de Java: Los portafolios empresariales de Java siguen siendo algunos de los desafíos de modernización más grandes y complejos en el panorama de software actual. Bob ofrece flujos de trabajo guiados por IA para la modernización de Java, incluyendo la migración a Java 25, refactorización a gran escala y análisis de dependencias a escala, de manera estructurada y repetible. Para más detalles sobre el Paquete Premium para Modernización de Java, visite: https://www.ibm.com/new/announcements/announcing-ibm-bob-premium-package-for-java-modernization

Esta aproximación resulta especialmente relevante para sectores como banca, seguros, telecomunicaciones y administraciones públicas, donde buena parte de las operaciones continúa ejecutándose sobre plataformas desarrolladas hace varias décadas.

En lugar de plantear una sustitución completa, IBM propone automatizar el análisis del código existente, identificar dependencias, generar documentación técnica y asistir a los equipos durante el proceso de modernización.

Gobernanza antes que automatización

Más allá de las capacidades técnicas, el anuncio deja entrever una evolución en la estrategia de IBM respecto a la inteligencia artificial aplicada al desarrollo.

La compañía ya no presenta la IA únicamente como una herramienta para escribir código con mayor rapidez, sino como una plataforma para gobernar el proceso completo de ingeniería de software. Esa visión resulta coherente con la creciente preocupación de las organizaciones por controlar costos, mantener estándares de calidad y cumplir requisitos regulatorios a medida que aumenta el uso de agentes inteligentes.

Para los CIO, esta evolución también modifica el papel de los equipos de desarrollo. La productividad dejará de medirse exclusivamente por la cantidad de líneas de código producidas y comenzará a evaluarse por la capacidad para coordinar agentes, validar resultados y garantizar que los modelos operen bajo políticas corporativas.

IBM no es el único proveedor que avanza en esa dirección, pero su propuesta refleja una tendencia clara: la próxima generación de herramientas de desarrollo estará menos orientada a asistir programadores individuales y más enfocada en orquestar equipos completos de agentes especializados capaces de colaborar durante todo el ciclo de vida del software.

La inteligencia artificial deja así de ser un complemento del desarrollador para convertirse en un componente estructural de la ingeniería empresarial.