La verificación de identidad ante la era del deepfake

LexisNexis y la crisis de identidad digital. Las empresas deben transitar de modelos estáticos a una defensa forense integral para frenar el fraude generado por IA.

La verificación de identidad se encuentra en un punto de inflexión crítico. Según un reciente estudio de LexisNexis Risk Solutions, los deepfakes ya representan uno de cada 100 fallos en los sistemas de comprobación de identidad, consolidándose como uno de los vectores de fraude de más rápido crecimiento a nivel global. Para los CIOs, esto no es solo una métrica de seguridad; es una señal de que los métodos de autenticación tradicionales están siendo superados por la velocidad y sofisticación de la Inteligencia Artificial generativa. La proyección de 100.400 millones de verificaciones digitales para 2026 subraya la urgencia de reevaluar nuestras arquitecturas de confianza.

La obsolescencia de la validación estática

Históricamente, la verificación de identidad se basaba en la integridad física de los documentos: pasaportes, licencias de conducir y documentos nacionales. Sin embargo, los atacantes han evolucionado hacia la creación de documentos, imágenes y videos de prueba de vida (liveness) sintéticos que superan el examen visual humano. El problema de fondo es estructural: muchas organizaciones han implementado controles que confían excesivamente en la captura básica, sin profundizar en el análisis forense necesario para detectar la manipulación de micromovimientos faciales, reflejos de luz o estructuras de microtexto.

La realidad operativa indica que un aumento interanual del 180% en los ataques dirigidos no puede ser contenido con soluciones aisladas. Los estafadores operan con una lógica de volumen y precisión: utilizan estas identidades sintéticas para crear cuentas nuevas o tomar el control de las existentes, capitalizando la fricción que a menudo existe entre la experiencia del usuario y la seguridad robusta.

La premisa de que “incluso la más pequeña brecha en tus defensas es como una ventana abierta” es la advertencia que debe guiar la inversión en ciberseguridad para este semestre.

“Los deepfakes complican enormemente la verificación de identidad digital. Proteger contra este aumento de ataques requiere una línea sólida de defensa que incorpore una captura de extremo a extremo, análisis de fraude y comprobaciones de pruebas de vida”, afirma Oscar Flores, Consultor en Fraude e Identidad, LexisNexis Risk Solutions. “Incluso la más pequeña brecha en tus defensas es como una ventana abierta por la que un estafador puede trepar”.

Los actores malintencionados utilizan deepfakes para eludir las comprobaciones de identidad y crear nuevas cuentas o tomar el control de cuentas de usuario existentes para realizar pagos no autorizados, retiros y compras en línea, blanquear las ganancias del crimen o abusar de incentivos de bonificación para nuevos clientes. Una de cada 11 nuevas creaciones de cuentas en 2025 fue un ataque de fraude y casi una quinta parte de todos los fraudes reportados implicaron acceso no autorizado a cuentas de clientes, según el más reciente Reporte de Cibercrimen de la compañía.

A medida que los deepfakes se vuelven más realistas, las comprobaciones de identidad deben ser capaces de detectar fallos matizados en las características de seguridad de los documentos y examinar detenidamente la expresión facial y el tono de piel.

Estrategia: Hacia una defensa de extremo a extremo

Para contrarrestar este fenómeno, la verificación de identidad debe integrarse en un flujo de trabajo que contemple tres pilares: captura de extremo a extremo, análisis de fraude en tiempo real y pruebas de vida biométrica avanzadas. No basta con verificar la validez del documento; se requiere examinar la integridad de la imagen y la coherencia del comportamiento del usuario en el entorno digital.

Flores continúa: “Los deepfakes altamente realistas requieren un examen forense de cientos de características de seguridad: estructura del documento, integridad de la imagen, hologramas, grabado y microtexto. Los deepfakes suelen fallar por varias fallas menores, a diferencia de las falsificaciones físicas que fallan en un problema importante, pero no son fáciles de detectar a simple vista durante comprobaciones manuales. Lo mismo ocurre con las imágenes y vídeos deepfake. Las revisiones deben evaluar los micromovimientos en los músculos faciales, analizar la reflexión de la luz y detectar manipulación de imágenes y tácticas de inyección”.

Los líderes de TI deben comprender que el éxito de los sistemas actuales ya no se define solo por la capacidad de procesar transacciones, sino por la habilidad de integrar múltiples señales de confianza en una arquitectura coherente. Esto implica abandonar la visión de silos en la gestión de riesgos y pasar a un modelo donde la detección de amenazas avanzadas —como las identidades sintéticas— sea un componente nativo del proceso de incorporación de clientes. La inversión debe centrarse en herramientas que minimicen la latencia y la fricción, pero que no comprometan la solidez ante un adversario que mejora su sofisticación con cada ataque.

Shane O’Sullivan, analista de investigación en Juniper Research, añadió: “A medida que evoluciona la verificación de identidad digital, los requisitos fundamentales se desplazan hacia la capacidad técnica de integrar múltiples señales de confianza en una coherente arquitectura de sistema. Las soluciones efectivas dependen de la coordinación de la autenticación de documentos, la detección biométrica de pruebas de vida y el análisis de riesgos en tiempo real dentro de un único flujo de trabajo. Cada vez más, el éxito de los sistemas de detección de fraude se define por su capacidad de detectar amenazas avanzadas como identidades sintéticas y deepfakes, a la vez que mantienen la interoperabilidad entre estándares y minimizan la latencia y la fricción del usuario”.

“El riesgo para las empresas es real tanto desde el punto de vista financiero como de la reputación. La realidad es que los ataques generados por IA prácticamente se duplican año tras año y se vuelven más sofisticados en cada ataque”, concluye Flores.