Un nuevo informe de NIQ revela que la inteligencia artificial, el retail media y los agentes de compra redefinen el comercio digital mientras Centroamérica acelera su adopción.

La irrupción del comercio agéntico marca una nueva etapa para el comercio electrónico. Los sistemas de inteligencia artificial ya no se limitan a recomendar productos: comienzan a descubrir, comparar y ejecutar compras en representación de los consumidores. Este cambio coincide con un momento de fuerte expansión del comercio electrónico en Centroamérica, donde las ventas de bienes de consumo masivo (FMCG) crecieron 32,2% en valor y ya representan 1,6% del mercado regional, según datos de NielsenIQ (NIQ).

Las conclusiones forman parte del informe global The Commerce Revolution: Where East Meets West, publicado por NIQ, que analiza cómo la convergencia entre la innovación comercial desarrollada en Asia y los modelos occidentales de retail media está modificando la forma en que consumidores, marcas y minoristas interactúan.

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El comercio agéntico redefine la competencia

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el surgimiento del comercio agéntico, un modelo en el que agentes de inteligencia artificial analizan necesidades, comparan alternativas y realizan compras de manera autónoma.

Para las marcas, esta evolución supone un cambio profundo. La competencia deja de centrarse únicamente en captar la atención del consumidor y pasa a depender de la capacidad de ofrecer datos estructurados, información confiable y contenido que pueda ser interpretado por sistemas inteligentes encargados de tomar decisiones de compra.

El informe también muestra que los formatos digitales nacidos en Asia continúan expandiéndose hacia Occidente. El live commerce, el social commerce y el quick commerce concentran la mayor parte del crecimiento incremental del comercio digital. En Estados Unidos, por ejemplo, el comercio social registra un crecimiento del 62,9%, mientras que el comercio rápido avanza 62,2%, superando al comercio electrónico tradicional.

“La convergencia de los formatos orientales con los modelos de monetización occidentales no es un escenario futuro: ya está transformando el mercado en tiempo real”, afirmó Marta Cyhan-Bowles, Directora de Comunicaciones y Jefa del Centro de Excelencia de Marketing Global en NIQ.

Centroamérica acelera la digitalización del consumo

Mientras estas tendencias ganan terreno a escala global, Centroamérica muestra indicadores que reflejan una rápida maduración de su ecosistema digital.

El estudio regional LatAm eCommerce FMCG, citado por NIQ, señala que el comercio electrónico de productos de consumo masivo creció 32,2% en valor, uno de los mayores ritmos de expansión de la región. Además, su participación aumentó hasta el 1,6% del mercado, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

Estos indicadores evidencian que las compras digitales dejan de ser una alternativa ocasional para convertirse en parte de las rutinas de abastecimiento de los hogares centroamericanos. Ese comportamiento crea condiciones favorables para la adopción de modelos omnicanal, retail media y soluciones basadas en inteligencia artificial.

Armando Uriegas, presidente de NielsenIQ para América Latina, sostiene que la región está acelerando su evolución hacia esquemas comerciales más sofisticados. En su opinión, comprender la convergencia entre inteligencia artificial, retail media y nuevos formatos digitales representa una ventaja competitiva inmediata para fabricantes y cadenas de distribución.

Retail media y superapps consolidan un nuevo modelo comercial

El informe revela que el comercio en vivo (live commerce), el comercio social y el comercio rápido (quick commerce) —escalados desde hace tiempo en Asia— impulsan ahora la mayor parte del crecimiento digital incremental en todo el mundo, mientras que los mercados occidentales aceleran su adopción a medida que estos formatos se localizan.

Al mismo tiempo, las redes de medios minoristas (RMNs) se han convertido en uno de los canales publicitarios de más rápido crecimiento a nivel mundial; se proyecta que el gasto publicitario en retail media en EE. UU. alcance los $107.6 mil millones de dólares en 2026.

Más allá de esto, el informe encuentra que las funciones operativas de los vendedores, antes aisladas, están comenzando a desdibujar sus fronteras. Las plataformas de pago y los modelos de cumplimiento rápido de Oriente convergen con los modelos de monetización nacidos en Occidente, preparando el escenario para un modelo de comercio global único que unifica canales digitales, mercados de consumo y funciones operativas.

Hallazgos clave:

Los canales emergentes escalan rápido: El comercio en vivo, social y rápido impulsan la mayor parte del crecimiento digital incremental global. En EE. UU., el comercio social (+62.9%) y el rápido (+62.2%) superan el crecimiento del e-commerce tradicional.

El comercio basado en el descubrimiento se vuelve masivo: En la región APAC, casi el 60% de los consumidores compran a través de comercio social y rápido. En los mercados occidentales, el descubrimiento se acelera: casi un tercio de los consumidores compra tras descubrir productos en plataformas sociales.

El “Quick Commerce” redefine las expectativas de entrega: En India, el comercio rápido representa cerca del 80% de las ventas de productos de consumo masivo (FMCG), mientras que la red de aproximadamente 10,000 dark stores en China permite entregas en 30 minutos o menos a escala nacional.

El “Retail Media” escala globalmente: El gasto global en medios minoristas alcanzó los $184 mil millones en 2025, con más de 270 redes en todo el mundo.

Las “Super-apps” señalan el futuro: APAC representa casi el 55% del e-commerce global, impulsado por plataformas integradas que unifican contenido, comercio, pagos, logística e IA; modelos que influyen cada vez más en los mercados occidentales.

El comercio agéntico colapsa el embudo tradicional: Los agentes de IA están comenzando a descubrir, evaluar y comprar productos de forma autónoma en nombre de los consumidores, acelerando el cambio hacia la toma de decisiones impulsada por IA y cambiando fundamentalmente la forma en que las marcas compiten por visibilidad y relevancia.

“La convergencia de los formatos orientales con los modelos de monetización occidentales no es un escenario futuro: ya está transformando el mercado en tiempo real“, afirmó Marta Cyhan-Bowles, Directora de Comunicaciones y Jefa del Centro de Excelencia de Marketing Global en NIQ.

Por su parte, Armando Uriegas, Presidente de NielsenIQ América Latina, destacó el impacto estratégico de estos hallazgos para los mercados en desarrollo: “América Latina y, de forma muy acentuada, Centroamérica, están superando las etapas tradicionales del comercio electrónico para adoptar dinámicas omnicanales avanzadas. El consumidor centroamericano ya no solo experimenta en lo digital; está confiando sus necesidades cotidianas de consumo masivo a las plataformas en línea. Para las marcas que operan en la región, entender esta revolución global de la IA y el Retail Media no es una opción de largo plazo, es la ventaja competitiva inmediata que dictará su relevancia y crecimiento en los puntos de venta actuales”.

Para NIQ, las fronteras entre canales, plataformas y funciones comerciales continúan desapareciendo. Pagos, logística, publicidad, datos y automatización operan cada vez más como un ecosistema integrado donde la inteligencia artificial coordina la experiencia completa de compra.

El desafío para fabricantes y minoristas consiste ahora en evolucionar desde estrategias digitales fragmentadas hacia modelos capaces de unificar datos, contenido, medición y automatización. En un escenario donde los agentes de IA empiezan a decidir qué productos llegan al consumidor, la calidad de la información disponible para esos algoritmos se convierte en un nuevo factor de competitividad.

Fuentes: Informe The Commerce Revolution: Where East Meets West, NielsenIQ (NIQ): https://nielseniq.com/global/en/insights/report/2026/commerce-trends-intelligence/ y comunicado oficial de NIQ: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/niq-research-reveals-new-rules-of-commerce-ai-agents-are-beginning-to-decide-what-consumers-buy/.