La nueva generación de agentes inteligentes promete convertir las fábricas en organizaciones capaces de razonar, decidir y actuar en tiempo real. Zebra Technologies explica por qué esta evolución marcará el siguiente salto de la industria.

La IA agéntica emerge como la siguiente evolución de la inteligencia artificial al incorporar capacidades de razonamiento, planificación y ejecución autónoma. En lugar de limitarse a responder preguntas o generar recomendaciones, estos agentes pueden interpretar el contexto operativo, coordinar procesos entre distintas áreas del negocio y ejecutar acciones sin intervención humana constante.

La industria manufacturera ha atravesado varias revoluciones tecnológicas en las últimas décadas. Primero fue la automatización industrial, posteriormente la digitalización impulsada por sensores e Internet de las Cosas (IoT), y más recientemente la analítica basada en inteligencia artificial. Sin embargo, todas estas tecnologías compartían una característica: necesitaban que una persona definiera previamente qué hacer con la información.

Ese paradigma está comenzando a cambiar. Para José Carlos Díaz, especialista en ventas y sectores verticales de Zebra Technologies, esta diferencia marca el inicio de una nueva etapa para la manufactura mundial. Y así nos lo dejó saber en el último panel de expertos IA agéntica en manufactura: cómo las fábricas comienzan a opera en forma autónoma.

De la automatización a la autonomía

La automatización tradicional revolucionó las líneas de producción al eliminar tareas repetitivas. Sin embargo, sigue dependiendo de reglas previamente programadas.

Un robot industrial puede ensamblar miles de piezas por hora, pero no decide modificar el ritmo de producción porque detectó una variación en la demanda, una escasez de inventario o un retraso logístico.

La IA agéntica sí puede hacerlo.

Según Díaz, estos agentes combinan información procedente de inventarios, producción, ventas, logística e incluso recursos humanos para construir una visión completa de la operación. Sobre esa base pueden tomar decisiones coordinadas que anteriormente requerían la intervención de múltiples departamentos.

En otras palabras, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un participante activo dentro de la operación industrial.

Tres áreas donde comenzará el mayor impacto

Aunque la IA agéntica puede extenderse a prácticamente cualquier proceso, Zebra identifica tres ámbitos donde el retorno de inversión será más rápido.

El primero corresponde a la gestión inteligente de inventarios. Los agentes ya no solo indican dónde se encuentra un material. También analizan tendencias de consumo, pedidos futuros, estacionalidad y disponibilidad de proveedores para determinar qué cantidad de insumos será necesaria en cada momento. Esto reduce desperdicios, evita compras innecesarias y disminuye el capital inmovilizado.

Los agentes ya no solo indican dónde se encuentra un material. También analizan tendencias de consumo, pedidos futuros, estacionalidad y disponibilidad de proveedores para determinar qué cantidad de insumos será necesaria en cada momento. Esto reduce desperdicios, evita compras innecesarias y disminuye el capital inmovilizado. El segundo ámbito es el aseguramiento de la calidad. La visión artificial impulsada por IA permite inspeccionar automáticamente cada producto fabricado con niveles de precisión superiores a la inspección humana. Aspectos como etiquetas mal colocadas, fechas ilegibles o pequeños defectos físicos pueden detectarse y corregirse sin detener la línea de producción.

La visión artificial impulsada por IA permite inspeccionar automáticamente cada producto fabricado con niveles de precisión superiores a la inspección humana. Aspectos como etiquetas mal colocadas, fechas ilegibles o pequeños defectos físicos pueden detectarse y corregirse sin detener la línea de producción. La tercera transformación afecta directamente a la gestión del talento. En grandes plantas industriales, donde trabajan cientos o miles de personas distribuidas en varios turnos, la IA puede reorganizar automáticamente horarios, asignar tareas según competencias, cubrir ausencias y optimizar la utilización de los recursos humanos en tiempo real. Lejos de sustituir a los trabajadores, esta automatización libera a supervisores y gerentes para concentrarse en actividades de mayor valor estratégico.

El Edge AI convierte la inteligencia en tiempo real

Una fábrica no puede esperar varios segundos para recibir una respuesta desde la nube. Muchas decisiones deben tomarse en milisegundos. Por esta razón, el crecimiento de la IA agéntica está estrechamente ligado al desarrollo del Edge AI, donde el procesamiento ocurre directamente en los dispositivos industriales.

Díaz explica que la nueva generación de equipos incorpora Unidades de Procesamiento Neural (NPU), procesadores especializados para ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente.

Esto permite que cámaras industriales, terminales móviles y sensores analicen imágenes, identifiquen anomalías o ejecuten modelos predictivos sin depender continuamente de un centro de datos remoto. Además de reducir la latencia, esta arquitectura mejora la resiliencia operativa, ya que la fábrica puede continuar funcionando incluso cuando existen problemas de conectividad.

La eficiencia comienza a medirse en resultados de negocio

El interés por la IA agéntica no responde únicamente al entusiasmo tecnológico. Las primeras implementaciones ya muestran impactos medibles.

Durante el panel donde participaron Zebra Technologies y Escala 24/7, socio de AWS, Cristian Segovia explicó que el uso de agentes inteligentes permitió acelerar un 98 % el diagnóstico de incidentes dentro de las plantas industriales. Asimismo, la estabilización de procesos redujo la variabilidad operativa en un 50 %.

Uno de los indicadores más llamativos fue la disminución de al menos un 50 % en los costos asociados al transporte de emergencia, al anticipar problemas antes de que obligaran a recurrir a soluciones logísticas urgentes. La capacidad predictiva termina convirtiéndose en ahorro financiero.

La calidad de los datos será el verdadero diferenciador

No obstante, la IA agéntica no resolverá automáticamente los problemas de una organización. Su efectividad dependerá de la calidad de la información disponible.

Si producción, mantenimiento, calidad, logística y ventas continúan operando mediante sistemas aislados, los agentes carecerán del contexto necesario para tomar decisiones acertadas.

Por ello, Díaz considera que el primer paso para cualquier CIO consiste en integrar los datos antes de desplegar modelos avanzados de inteligencia artificial.

En muchos casos esto implicará modernizar maquinaria antigua o incorporar plataformas capaces de capturar información que hoy permanece desconectada.

El reto no es tecnológico, sino cultural

Quizá el mayor desafío para adoptar la IA agéntica no sea la infraestructura tecnológica. Será la cultura organizacional.

La manufactura ha construido históricamente su éxito sobre procesos altamente estandarizados, donde modificar una práctica consolidada suele generar resistencia. Sin embargo, competir en mercados globales exigirá organizaciones capaces de experimentar, aprender y adaptarse continuamente.

En ese contexto, la IA agéntica no sustituirá a las personas, sino que redefinirá su papel.

Los operadores continuarán supervisando procesos críticos, mientras los agentes asumirán tareas analíticas, administrativas y de coordinación que hoy consumen gran parte del tiempo operativo.

La verdadera transformación no consistirá únicamente en incorporar inteligencia artificial a la fábrica, sino en construir organizaciones capaces de combinar el criterio humano con sistemas que aprenden, razonan y actúan en tiempo real. Ese cambio explica por qué la IA agéntica perfila el próximo gran salto evolutivo de la manufactura y por qué los CIO deberán comenzar a prepararse desde ahora para liderarlo.