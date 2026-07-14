Cuatro tendencias que aceleran la modernización de la banca

La IA, el cloud, los datos y la ciberseguridad impulsan arquitecturas flexibles que permiten a los bancos evolucionar sin reemplazar sus plataformas centrales.

La modernización de la banca está cambiando de enfoque. Los grandes proyectos para sustituir completamente los sistemas centrales están cediendo terreno frente a modelos tecnológicos que permiten incorporar nuevas capacidades de forma gradual, reduciendo riesgos, tiempos de implementación y costos.

Esta evolución responde tanto a la velocidad de la innovación como a la necesidad de que las entidades financieras adapten sus plataformas de manera continua.

De acuerdo con Temenos, proveedor global de software bancario, la creciente adopción de arquitecturas componibles está permitiendo que las instituciones financieras modernicen procesos específicos sin depender de transformaciones integrales que suelen extenderse durante varios años.

La tendencia también encuentra respaldo en el mercado. El informe Composable Banking Market Research Report 2033, elaborado por Dataintelo, estima que el mercado global de banca por componentes pasó de un valor cercano a los 4.800 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar 36.100 millones de dólares en 2033, impulsado por la demanda de plataformas más flexibles y preparadas para responder a nuevos requisitos regulatorios y tecnológicos.

Según Alejandro Masseroni, Regional Sales Leader – NextGen Financial Services de Temenos, muchas iniciativas de transformación tecnológica fueron diseñadas para resolver necesidades específicas y no para gestionar un entorno de cambio permanente.

“Las arquitecturas por componentes permiten evolucionar capacidades específicas conforme cambian las prioridades del negocio, evitando que cada nueva necesidad tecnológica termine convirtiéndose en un proyecto de transformación de gran escala”, afirma Alejandro Masseroni, Regional Sales Leader – NextGen Financial Services de Temenos.

Cuatro tendencias que marcarán la evolución del sector

Para Temenos, la transformación tecnológica de la banca estará determinada por cuatro tendencias que convergen para construir plataformas más ágiles, inteligentes y resilientes.

1. La inteligencia artificial conversacional simplifica la operación

La inteligencia artificial generativa está modificando la forma en que los profesionales interactúan con los sistemas bancarios. En lugar de depender de interfaces complejas, consultas técnicas o múltiples pantallas, las plataformas comienzan a interpretar instrucciones en lenguaje natural.

Esta capacidad facilita la consulta de información, la generación de reportes y la ejecución de tareas sin necesidad de conocimientos especializados sobre cada aplicación. Como resultado, las áreas de negocio pueden acceder con mayor rapidez a capacidades analíticas y reducir tiempos operativos.

2. La IA agéntica amplía la automatización

Otra evolución relevante corresponde a la denominada IA agéntica, basada en agentes autónomos capaces de ejecutar procesos con una intervención humana limitada.

Su aplicación alcanza actividades como el monitoreo de infraestructura, la detección de fraude, la gestión de riesgos o el mantenimiento de plataformas tecnológicas. Más allá de automatizar tareas repetitivas, estos sistemas pueden tomar decisiones operativas dentro de parámetros previamente definidos, mejorando la capacidad de respuesta frente a eventos que requieren actuación inmediata.

3. Cloud, datos y ciberseguridad fortalecen la modernización bancaria

La inteligencia artificial depende cada vez más de datos de calidad. Sin embargo, buena parte de la información crítica de los bancos permanece distribuida entre múltiples aplicaciones y áreas de negocio.

En este escenario, las arquitecturas Data Mesh buscan descentralizar la administración y gobernanza de los datos para facilitar un acceso seguro, consistente y escalable. Combinadas con infraestructuras cloud, estas plataformas permiten acelerar el desarrollo de nuevos servicios digitales, optimizar procesos regulatorios y mejorar el análisis de información en tiempo real.

La seguridad también evoluciona como parte del diseño tecnológico. Modelos como Zero Trust y Secure by Design incorporan controles desde las primeras fases de desarrollo, en lugar de añadirlos al finalizar los proyectos.

Este enfoque responde al incremento de amenazas contra el sector financiero y a la creciente integración entre bancos, fintech, proveedores cloud y ecosistemas digitales, donde la protección de la identidad, los datos y las APIs resulta crítica.

4. Arquitecturas flexibles para responder al cambio

La capacidad de adaptación comienza a convertirse en un diferenciador competitivo para las entidades financieras. Según Temenos, las arquitecturas basadas en componentes, APIs y eventos permiten integrar nuevas tecnologías, responder con mayor rapidez a cambios regulatorios y desarrollar nuevos productos sin intervenir el núcleo completo del sistema bancario.

En lugar de ejecutar proyectos de reemplazo cada cierto tiempo, las instituciones pueden evolucionar sus plataformas de manera continua, incorporando innovación conforme aparecen nuevas necesidades del negocio.

Esta aproximación también favorece una mejor gestión del riesgo tecnológico, al reducir el impacto de cada actualización y permitir una modernización progresiva de la infraestructura.