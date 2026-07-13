Fábricas Inteligentes 6G: El futuro de la manufactura industrial

El proyecto europeo PRIME-6G combina inteligencia artificial, gemelos digitales y conectividad 6G para transformar la manufactura industrial.

El sector manufacturero europeo se encuentra ante un punto de inflexión con el lanzamiento de PRIME-6G, un proyecto diseñado para establecer las bases de una nueva era en las Fábricas Inteligentes 6G. Con una inversión de 7.76 millones de euros financiada por la Unión Europea a través del programa Horizon Europe y la Empresa Común para las Redes y Servicios Inteligentes (SNS JU), esta iniciativa busca trascender los entornos controlados de laboratorio para implementar tecnologías de conectividad de próxima generación en plantas industriales reales.

La integración de 6G en las Fábricas Inteligentes 6G

El despliegue de las Fábricas Inteligentes 6G no solo implica una mayor velocidad de conexión, sino una reconfiguración total de la infraestructura operativa. Durante los próximos 30 meses, el consorcio trabajará en el desarrollo de una plataforma unificada sustentada en el continuo nube-borde (cloud-edge). Esta arquitectura permitirá converger capacidades críticas: conectividad 6G, optimización impulsada por inteligencia artificial, computación avanzada y robótica colaborativa.

La propuesta de valor se centra en dos casos de uso fundamentales que desafían los límites actuales de la automatización. Por un lado, el proyecto AURORA (Advanced Unified Robotics Operations via Resilient Automation) explora cómo la conectividad 6G determinista puede sincronizar sistemas de control virtualizados con robots industriales, cumpliendo requisitos estrictos de latencia y fiabilidad. Este avance será validado en el laboratorio NEXTONIC en Madrid, marcando un precedente en la precisión del control robótico remoto.

Gemelos digitales y sostenibilidad

La segunda línea de acción, denominada SENTINEL (Sensing-Enhanced Network Twin for Intelligent Environments in Manufacturing) y liderada por IMDEA Networks, introduce una innovación disruptiva: el uso de las capacidades de detección del 6G para generar gemelos digitales en tiempo real. A diferencia de los métodos actuales, esta tecnología elimina la necesidad de desplegar una infraestructura de sensores dedicada, optimizando los costes y la complejidad en las instalaciones de Siemens AG en Múnich.

La unificación de estos esfuerzos tendrá lugar en ARENA2036, Stuttgart, donde se integrarán ambos casos de uso para demostrar operaciones logísticas autónomas y monitoreo ambiental en un entorno de producción real. El consorcio, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, agrupa a 13 socios de seis países, incluyendo Nokia, Telefónica, Robotnik Automation y la Universidad de Ámsterdam, consolidando un ecosistema de colaboración público-privada sin precedentes.