Endava y Wiz blindan la adopción de IA empresarial

Como Google Cloud Premier y Security Partner, Endava se une a la Wiz Partner Alliance para ayudar a las organizaciones a mantenerse seguras y optimizar su trabajo en la nube.

La adopción de inteligencia artificial a nivel corporativo ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad operativa. Sin embargo, este despliegue conlleva riesgos significativos. Endava, reconocida por su enfoque AI-native, ha formalizado una alianza estratégica con la plataforma de seguridad para la nube Wiz —ahora integrada en Google Cloud— para mitigar estas vulnerabilidades desde la fase de diseño.

El nuevo estándar de Seguridad en la Nube

El desafío actual radica en la complejidad de los entornos multinube, donde la expansión de la superficie de ataque ha reducido drásticamente los tiempos de respuesta ante brechas de seguridad, pasando de horas a apenas 22 segundos, según datos de Google Cloud.

La alianza busca reemplazar los controles fragmentados con un modelo de Seguridad en la Nube continuo y proactivo. Al unirse a la Wiz Partner Alliance, Endava integrará capacidades de defensa impulsadas por IA y gobernanza de IA agéntica para ofrecer una base unificada a organizaciones en sectores como banca, seguros, telecomunicaciones y retail.

Visibilidad y gobernanza en la era de la IA

“La seguridad es una capa fundamental en la era de la inteligencia artificial”, afirmó Nick Ross, VP de Canales y Alianzas para EMEA y LATAM en Wiz. Esta colaboración no se limita a la teoría; se traduce en servicios prácticos como evaluaciones rápidas de riesgos, servicios gestionados de detección y respuesta (MDR) y la integración de Wiz en los pipelines de desarrollo.

Para las empresas, esto significa la capacidad de identificar y priorizar riesgos antes de que los modelos de IA lleguen a producción. Matt Cloke, CTO de Endava, enfatiza que, a medida que las empresas adoptan IA agéntica capaz de acceder a repositorios de datos y permisos interconectados, la necesidad de replantear los controles de identidad es imperativa. Wiz aporta el contexto y la visibilidad necesarios, mientras que Endava aporta la ingeniería para convertir esa visibilidad en acciones concretas.

Con esta alianza, ambas organizaciones Endava y Wiz buscan proporcionar la confianza necesaria para que la innovación tecnológica no sacrifique la integridad operativa.