La demanda de Apple contra OpenAI revela que la competencia ya no gira en torno a los modelos de IA, sino al control del próximo gran dispositivo de consumo.

Durante meses, la indutria vienen centrando su atención en la competencia y capacidades de los modelos de inteligencia artificial. GPT-5.5, Gemini, Claude o Llama dominaron el debate sobre capacidades, razonamiento y productividad. Sin embargo, la demanda que Apple ha presentado contra OpenAI ha impactado en los ejes de las conversaciones. Apple vs OpenAI ya no representa una disputa entre compañías tecnológicas; es el primer gran enfrentamiento por el control del hardware que podría suceder al smartphone como principal interfaz de interacción entre las personas y la inteligencia artificial.

La acción legal, presentada por Apple contra OpenAI, la startup de hardware io y varios antiguos ingenieros de la compañía de Cupertino, sostiene que empleados clave habrían extraído y utilizado información confidencial relacionada con proyectos internos de hardware e ingeniería para acelerar el desarrollo del nuevo dispositivo de IA impulsado por OpenAI y diseñado bajo el liderazgo de Jony Ive.

Aunque OpenAI rechazó las acusaciones y aseguró que desarrolla su tecnología de forma independiente, el litigio ha sido interpretado por analistas e inversores como una señal mucho más profunda que un conflicto sobre secretos comerciales.

Más que una demanda por propiedad intelectual

Los documentos judiciales describen acusaciones contra antiguos empleados de Apple, entre ellos Tang Tan, exvicepresidente responsable del desarrollo de productos como el iPhone y el Apple Watch, y Chang Liu, ingeniero de hardware. Según Apple, ambos habrían accedido o conservado información confidencial relacionada con futuros desarrollos tecnológicos antes de incorporarse al proyecto de OpenAI.

Sin embargo, la importancia del caso no reside únicamente en determinar si existió apropiación indebida de secretos industriales.

Para numerosos analistas de Wall Street, la demanda refleja el temor de Apple a que OpenAI consiga construir la próxima gran plataforma informática. El razonamiento resulta sencillo: si la inteligencia artificial modifica la manera en que interactuamos con la tecnología, también cambiará el dispositivo desde el cual accedemos a ella.

Durante casi dos décadas ese papel ha pertenecido al iPhone. Apple parece convencida de que la siguiente revolución también será una plataforma de consumo masivo.

El Wall Street Journal resume esa lectura al señalar que Apple considera el proyecto de hardware de OpenAI como una amenaza estratégica de primer nivel.

El origen: cuando Jony Ive se unió a OpenAI

La historia comenzó mucho antes de la demanda. En mayo de 2025, OpenAI anunció oficialmente la incorporación de Jony Ive y la adquisición de io, la empresa creada por el histórico diseñador del iPhone.

El anuncio sorprendió tanto por sus protagonistas como por el mensaje. Sam Altman reveló que ambos llevaban dos años colaborando en secreto para desarrollar una nueva generación de dispositivos diseñados específicamente para la inteligencia artificial.

Jony Ive fue todavía más explícito. Afirmó que tenía la sensación de que “todo lo que había aprendido durante los últimos treinta años” lo había conducido a ese momento. No hablaba únicamente de un nuevo producto.

Hablaba de reinventar la experiencia de la computación.

El comunicado oficial de OpenAI apenas ofrecía detalles técnicos, pero dejaba claro que el objetivo no consistía en fabricar otro teléfono inteligente. La intención era desarrollar una categoría completamente nueva de dispositivos capaces de aprovechar la inteligencia artificial como interfaz principal.

Apple vs OpenAI redefine la competencia por la IA

La demanda cambia completamente la interpretación de aquel anuncio. Hasta ahora, muchos observadores consideraban que OpenAI pretendía ampliar su ecosistema más allá del software.

Hoy comienza a tomar fuerza otra hipótesis.

Apple considera que OpenAI podría convertirse en el primer competidor con capacidad real para desplazar al iPhone como centro de la experiencia digital. Esta percepción explica por qué numerosos analistas financieros restan importancia al litigio en sí mismo y concentran su atención en sus implicaciones estratégicas.

Reuters destaca que el consenso entre especialistas del mercado interpreta la demanda como la confirmación de que OpenAI desarrolla un dispositivo de consumo con potencial para competir directamente contra Apple. Paradójicamente, la propia demanda fortalece la percepción del proyecto de OpenAI.

Si Apple despliega una ofensiva legal de esta magnitud, el mercado concluye que la amenaza merece ser tomada en serio.

Wall Street observa una batalla por la próxima plataforma

La reacción bursátil también resulta significativa. Apple no ha sufrido un castigo relevante en bolsa tras conocerse la demanda. La mayoría de las firmas de análisis mantienen sus recomendaciones positivas para la compañía. Los factores que siguen determinando la valoración de Apple continúan siendo el ciclo de renovación del iPhone, el crecimiento del negocio de servicios y la evolución de su estrategia de inteligencia artificial.

La incertidumbre se concentra, en cambio, sobre OpenAI.

Un litigio de esta naturaleza podría retrasar el lanzamiento del dispositivo, obligar a modificar determinadas tecnologías o complicar futuras operaciones financieras relacionadas con el negocio de hardware. Pero incluso ese escenario no altera la principal conclusión de los mercados.

La competencia ya no gira exclusivamente alrededor de quién desarrolla el mejor modelo de lenguaje. La verdadera disputa consiste en determinar quién controlará el dispositivo mediante el cual cientos de millones de personas interactuarán diariamente con la inteligencia artificial.

Hace casi veinte años Apple redefinió la computación personal con el iPhone. Ahora intenta evitar que otro actor haga exactamente lo mismo utilizando la inteligencia artificial como punto de partida. La historia demuestra que las grandes transformaciones tecnológicas no suelen producirse cuando aparece una nueva tecnología, sino cuando alguien consigue convertirla en un producto accesible para millones de usuarios.

Eso ocurrió con el Macintosh, volvió a suceder con el iPhone y podría repetirse con los dispositivos de IA.

La demanda entre Apple y OpenAI probablemente tardará años en resolverse. Sin embargo, su verdadero impacto ya es visible.

Ha confirmado que la próxima gran guerra tecnológica no enfrentará únicamente modelos de inteligencia artificial.

Enfrentará plataformas, ecosistemas y dispositivos.

Y esa batalla apenas comienza.

Fuentes