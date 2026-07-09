Servidor Nathu La: Zoho apuesta por reducir los costos de IA

Zoho desarrolla su propio servidor con Intel Xeon 6 para reducir el TCO, optimizar la inferencia de IA y reforzar la soberanía tecnológica.

La estrategia de controlar toda la cadena tecnológica, desde el hardware hasta las aplicaciones empresariales, acaba de dar un nuevo paso. Zoho Corporation presentó el servidor Nathu La, una plataforma diseñada íntegramente por su propio equipo de ingeniería que promete reducir entre un 20% y un 30% el costo total de propiedad (TCO) y disminuir el consumo energético entre un 12% y un 18%, manteniendo el mismo nivel de rendimiento para las cargas de trabajo de la compañía.

Más allá de un nuevo servidor, el anuncio representa una decisión estratégica: depender cada vez menos de infraestructura desarrollada por terceros para optimizar el rendimiento de sus aplicaciones, controlar los costos asociados al crecimiento de la inteligencia artificial y reforzar la gobernanza de sus plataformas.

El desarrollo se realizó en colaboración con Intel y utiliza procesadores Intel Xeon 6, optimizados para virtualización, computación de alto rendimiento (HPC), inferencia de inteligencia artificial y almacenamiento empresarial.

Nathu La completa una estrategia de integración vertical

Mientras gran parte de la industria busca diferenciarse mediante nuevos modelos de IA, Zoho continúa apostando por una integración vertical cada vez más profunda. La empresa ya desarrolla sus propias aplicaciones, bases de datos, herramientas de gestión y plataformas de nube. Ahora incorpora el hardware como una pieza adicional de esa arquitectura.

Según explicó Shailesh Davey, CEO de Zoho Corporation, la compañía lleva tres décadas invirtiendo en la construcción de su propio stack tecnológico y considera que controlar cada capa permite generar soluciones más eficientes, sostenibles y accesibles para sus clientes.

La decisión también responde a una realidad cada vez más evidente: el incremento de los costos asociados a la infraestructura para inteligencia artificial. Reducir el consumo energético y optimizar el costo de inferencia se ha convertido en una prioridad para los proveedores de servicios cloud y software empresarial, especialmente cuando la demanda de capacidad de procesamiento continúa creciendo.

Cinco años de ingeniería para construir una plataforma propia

El desarrollo del servidor Nathu La comenzó en 2020 mediante un pequeño equipo de investigación instalado en Nagpur, India. Durante cinco años, Zoho trabajó en el diseño del chasis, la placa madre, el firmware y los sistemas de administración, construyendo una plataforma basada en los principios del Open Compute Project (OCP), con énfasis en la modularidad, la eficiencia térmica y la facilidad de mantenimiento.

Entre las características técnicas destacan:

Procesadores Intel Xeon 6.

Arquitectura optimizada para IA, HPC, virtualización y almacenamiento.

Subsistemas propios de distribución de energía.

Diseño modular compatible con diferentes configuraciones.

Arquitectura de seguridad integrada desde el hardware.

Tarjetas de red (NIC) y módulos DC-SCM desarrollados internamente.

La compañía también confirmó la presentación de patentes relacionadas con sistemas de gestión térmica y diseños de servidores orientados a reducir costos operativos.

Soberanía tecnológica como ventaja competitiva

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es el control absoluto sobre la propiedad intelectual del servidor.

Zoho asegura que la plataforma fue diseñada íntegramente en India y ensamblada junto a socios nacionales especializados en manufactura electrónica, evitando dependencias de proveedores extranjeros para actualizaciones de firmware, auditorías de seguridad o licencias tecnológicas. Esta aproximación también se alinea con iniciativas gubernamentales como Make in India, Atmanirbhar Bharat y la National Supercomputing Mission, orientadas a fortalecer la infraestructura tecnológica nacional.

La empresa considera que esta independencia permitirá acelerar la evolución de sus centros de datos y mejorar el rendimiento de sus aplicaciones sin incrementar proporcionalmente los costos de operación.

Talento local para resolver desafíos globales

El proyecto también refleja la estrategia de Zoho para desarrollar capacidades de ingeniería fuera de los grandes polos tecnológicos tradicionales.

Parte del equipo responsable de Nathu La proviene del programa SETU (Student’s Engagement for Transformative Upskilling), una iniciativa creada por la compañía para formar ingenieros especializados en diseño electrónico, hardware y manufactura avanzada. Hasta ahora, más de 300 estudiantes han participado en este programa, algunos incorporándose posteriormente a los equipos de I+D de Zoho.

La iniciativa busca fortalecer competencias en investigación, pensamiento crítico e ingeniería aplicada, habilidades que la empresa considera esenciales para desarrollar tecnología profunda en una etapa donde muchas tareas están siendo aceleradas mediante inteligencia artificial.

La decisión de diseñar infraestructura propia coloca a Zoho entre el reducido grupo de compañías de software que también desarrollan el hardware sobre el que ejecutan sus plataformas. Si los resultados obtenidos en eficiencia energética, reducción del TCO y optimización del costo de inferencia se mantienen a escala, el servidor Nathu La podría convertirse en una ventaja competitiva significativa para sostener el crecimiento de sus servicios cloud durante los próximos años.