Hiperconvergencia en el Edge gana terreno tras el giro de VMware

Oscar Ponce, Territory Manager de StorMagic, analiza por qué el Edge y la hiperconvergencia ofrecen una alternativa más simple, flexible y rentable frente a los cambios en VMware.

La hiperconvergencia en el Edge se está consolidando como una de las principales alternativas para las organizaciones que buscan reducir la complejidad de su infraestructura tras los cambios introducidos por Broadcom en VMware hace ya más de dos años. El nuevo esquema de licenciamiento, basado en suscripciones y paquetes de productos, ha obligado a numerosos CIO y responsables de TI a replantear sus estrategias tecnológicas, especialmente en empresas medianas y organizaciones con operaciones distribuidas.

Para Oscar Ponce, Territory Manager para Latinoamérica de StorMagic, el mercado atraviesa una “migración forzada”. No se trata de una limitación tecnológica de VMware, sino de un cambio comercial que ha elevado significativamente los costos y ha puesto sobre la mesa un problema que muchas organizaciones habían ignorado: la dependencia de un único proveedor.

“La virtualización es la base sobre la que funcionan aplicaciones críticas, iniciativas de Inteligencia Artificial e implementaciones de Internet de las Cosas. Cuando cambia el modelo de negocio del proveedor, toda la estrategia de infraestructura puede verse afectada”, sostuvo Ponce durante una entrevista que sostuvimos para el canal de The Standard CIO.

La hiperconvergencia en el Edge redefine la infraestructura distribuida

Durante años, VMware representó el estándar de facto para la virtualización empresarial. Sin embargo, el nuevo escenario está impulsando una evaluación mucho más amplia de las plataformas disponibles.

En ese contexto, la infraestructura hiperconvergente (HCI) ha dejado de ser una tecnología reservada para grandes centros de datos. Su evolución hacia entornos Edge permite integrar cómputo, almacenamiento y virtualización en una única plataforma definida por software, reduciendo la necesidad de hardware especializado y simplificando considerablemente la administración.

StorMagic apuesta por este modelo mediante SvSAN, una SAN virtual diseñada para ofrecer alta disponibilidad utilizando únicamente dos servidores compactos. Según Ponce, esta arquitectura permite desplegar decenas o incluso cientos de sitios remotos en muy poco tiempo. En algunos proyectos, la compañía ha habilitado 137 ubicaciones en menos de dos semanas, acelerando significativamente los tiempos de implementación.

Más allá de la rapidez, el principal beneficio reside en la simplicidad operativa. Equipos de TI reducidos pueden administrar infraestructuras distribuidas desde una consola centralizada, sin depender de especialistas en almacenamiento o virtualización para cada sede.

Menos dependencia de la nube, más procesamiento local

El crecimiento del Edge Computing responde también a una realidad operativa. Existen sectores donde enviar continuamente información a la nube resulta poco eficiente desde el punto de vista económico y técnico.

Manufactura, retail, salud, gobierno, servicios financieros y agrotecnología necesitan procesar información cerca del lugar donde se genera. La baja latencia, la continuidad operativa y el cumplimiento de normativas de protección de datos hacen que el procesamiento local cobre mayor protagonismo.

Ponce explica que actualmente es posible construir auténticos “minicentros de datos” utilizando servidores compactos que pueden instalarse incluso debajo de un escritorio, sin necesidad de salas técnicas especializadas, racks de gran tamaño o complejos sistemas de refrigeración.

Este enfoque híbrido permite conservar localmente únicamente la información crítica y enviar al centro de datos o a la nube aquellos datos que realmente requieren almacenamiento permanente, optimizando así el costo total de propiedad (TCO).

Inteligencia Artificial impulsa el crecimiento del Edge

La Inteligencia Artificial está acelerando todavía más esta transformación.

Los modelos de IA consumen enormes cantidades de información y requieren respuestas prácticamente inmediatas. Aplicaciones como visión artificial, mantenimiento predictivo, automatización industrial o asistentes inteligentes difícilmente pueden depender de la latencia propia de una infraestructura completamente centralizada.

“El desafío ya no consiste únicamente en almacenar datos, sino en decidir cuáles deben permanecer en el Edge y cuáles pueden enviarse a la nube”, explica Ponce.

Esta necesidad obliga a disponer de plataformas escalables que permitan aumentar progresivamente la capacidad de almacenamiento y procesamiento sin generar inversiones iniciales desproporcionadas ni incrementar la complejidad administrativa.

Flexibilidad frente a la dependencia tecnológica

Para Ponce, la principal lección que deja el caso VMware tras su adquisición por Broadcom es la importancia de construir infraestructuras flexibles.

Arquitecturas modulares, tecnologías abiertas y una menor dependencia de un único fabricante permiten responder con mayor rapidez a cambios comerciales, restricciones presupuestarias o tensiones en la cadena de suministro.

La hiperconvergencia en el Edge responde precisamente a ese objetivo: simplificar la operación diaria, reducir costos de infraestructura y facilitar el crecimiento de forma gradual, sin comprometer la disponibilidad de las aplicaciones críticas.

Más que una respuesta puntual al cambio de VMware, representa una evolución natural hacia infraestructuras distribuidas capaces de soportar la próxima generación de cargas de trabajo basadas en Inteligencia Artificial, automatización e Internet de las Cosas.

Con la virtualización entrando en una nueva etapa, los CIO latinoamericanos tienen ante sí una oportunidad para revisar su estrategia tecnológica desde una perspectiva diferente: menos complejidad, mayor autonomía y una infraestructura preparada para crecer al ritmo del negocio.