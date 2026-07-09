Nueva conectividad IoT global: Telefónica y Thales se alían

La solución eSIM basada en el estándar GSMA SGP.32 simplifica la gestión de múltiples operadores en redes internacionales de gran escala.

La complejidad en la gestión de despliegues de Internet de las Cosas (IoT) a escala global ha sido, históricamente, un cuello de botella para la expansión industrial. Con el objetivo de eliminar estas fricciones técnicas, Telefónica Tech y Thales han formalizado una colaboración estratégica, introduciendo una solución eSIM innovadora fundamentada en el estándar GSMA SGP.32.

Este avance permite a las organizaciones consolidar la gestión de perfiles de diversos operadores en una única tarjeta, simplificando drásticamente la logística. La integración directa con Kite, la plataforma de conectividad IoT gestionada por Telefónica, otorga a los clientes la capacidad de seleccionar y cambiar el operador activo en cualquier geografía de forma centralizada.

Juan José González Menaya, responsable de conectividad IoT en Telefónica Tech, afirma: “En Telefónica, cumpliendo con nuestro propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales, seguimos evolucionando nuestro portfolio de conectividad con los servicios más innovadores del mercado. Con esta nueva solución eSIM, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer una conectividad avanzada, global, flexible y capaz de adaptarse a los retos de un mercado IoT cada vez más exigente. Los clientes podrán gestionar sus operaciones con total autonomía, sin necesidad de recursos especializados, y con la seguridad de que todas las capacidades de orquestación están completamente integradas en nuestros sistemas”.

Eva Rudin, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Conectividad Móvil de Thales, añadió: “Estamos orgullosos de apoyar a Telefónica en el impulso de la próxima fase de la adopción segura del IoT a nivel mundial. Al combinar nuestra experiencia en ciberseguridad y nuestro liderazgo en eSIM con el sólido ecosistema de IoT de Telefónica, permitimos a las empresas implementar y gestionar dispositivos conectados con confianza, a gran escala y en pleno cumplimiento de las normas internacionales”.

La adopción de este estándar elimina la necesidad de integraciones complejas previas, reduciendo los tiempos de despliegue y los costes operativos.

La conectividad IoT eficiente es el pilar de la transformación digital, y esta alianza marca un hito en la simplificación de operaciones internacionales. Al permitir una gestión dinámica de los perfiles de conectividad, las empresas ganan agilidad, soberanía sobre sus dispositivos y una mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes de sus mercados, consolidando así un ecosistema robusto para la industria conectada.