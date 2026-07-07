Meta Compute entra en la carrera por dominar la nube

Meta Compute: la apuesta de Meta para convertir su infraestructura de IA en un nuevo negocio

Durante más de una década, Meta invirtió miles de millones de dólares en construir una de las infraestructuras tecnológicas más sofisticadas de la industria. El objetivo siempre fue claro: alimentar el crecimiento de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y, más recientemente, acelerar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial como Llama. Sin embargo, esa infraestructura podría estar a punto de adquirir un nuevo papel.

Diversas publicaciones especializadas coinciden en que la compañía trabaja en Meta Compute, una iniciativa destinada a comercializar parte de la capacidad de cómputo para inteligencia artificial que actualmente utiliza de forma interna. De confirmarse, el proyecto supondría la entrada de Meta en un mercado dominado por Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, aunque con una propuesta claramente especializada en cargas de trabajo de IA.

Más que un nuevo proveedor cloud, Meta aspira a transformar una inversión multimillonaria en infraestructura en una nueva fuente de ingresos, aprovechando el activo más escaso de la economía de la inteligencia artificial: la capacidad de procesamiento.

La infraestructura se convierte en producto

Hasta hace pocos años, la carrera tecnológica se medía por la capacidad para desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Hoy la situación ha cambiado. La mayoría de los grandes actores dispone de modelos competitivos. La verdadera limitación se encuentra en la infraestructura necesaria para entrenarlos, afinarlos y ejecutarlos a gran escala.

Las GPU de última generación, las redes de alta velocidad, los sistemas de almacenamiento distribuidos y la refrigeración especializada se han convertido en recursos estratégicos. La demanda supera ampliamente la oferta y las organizaciones buscan proveedores capaces de garantizar disponibilidad inmediata para proyectos de IA generativa, agentes inteligentes y modelos multimodales.

En ese escenario nace Meta Compute.

Según publicó Bloomberg, la compañía estaría preparando una unidad de negocio para ofrecer a terceros acceso a su infraestructura de IA, comercializando capacidad excedente de sus centros de datos. La información señala que Meta pretende convertir parte de las enormes inversiones realizadas durante los últimos años en un negocio recurrente, siguiendo una lógica similar a la que impulsó el nacimiento de Amazon Web Services hace casi dos décadas.

La diferencia es significativa. Mientras AWS nació para comercializar infraestructura informática de propósito general, Meta Compute estaría concebido desde el primer momento como un servicio especializado en inteligencia artificial.

Meta Compute y el cambio de estrategia

La creación de Meta Compute supone un giro relevante en la estrategia histórica de la compañía.

Durante años, Meta evitó competir directamente con los grandes proveedores de servicios cloud. Su infraestructura se diseñó exclusivamente para atender las necesidades de sus plataformas sociales y de sus proyectos internos de investigación en inteligencia artificial.

La aceleración del mercado de IA modifica esa ecuación.

Meta prevé inversiones de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en infraestructura durante 2026, una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo necesario para mantener el liderazgo en inteligencia artificial. Rentabilizar parte de esa capacidad mediante servicios comerciales permitiría reducir la presión sobre el retorno de esas inversiones y diversificar las fuentes de ingresos de la compañía.

La iniciativa también coincide con la creciente adopción de modelos abiertos como Llama, que han ampliado el ecosistema de desarrolladores interesados en desplegar aplicaciones sobre tecnologías impulsadas por Meta.

Centros de datos diseñados para la inteligencia artificial

Meta ha dedicado años a desarrollar una arquitectura de centros de datos optimizada para cargas intensivas de inteligencia artificial.

La compañía explica en su portal oficial de infraestructura que sus instalaciones incorporan diseños abiertos, sistemas avanzados de eficiencia energética, redes de baja latencia y tecnologías de refrigeración capaces de soportar clústeres de GPU de gran escala. Estas capacidades permiten entrenar modelos de lenguaje de última generación y atender miles de millones de solicitudes de inferencia cada día.

Lo relevante es que esas mismas capacidades pueden convertirse ahora en un servicio comercial.

Mientras muchas organizaciones afrontan listas de espera para acceder a recursos GPU, Meta dispone de una infraestructura construida para soportar algunos de los mayores entornos de IA del planeta.

Un desafío para los hyperscalers… y para los nuevos especialistas

La posible llegada de Meta Compute no implica necesariamente una competencia frontal con AWS, Microsoft Azure o Google Cloud.

Estos proveedores ofrecen ecosistemas maduros compuestos por cientos de servicios empresariales que incluyen bases de datos administradas, analítica, integración, seguridad, plataformas de desarrollo y herramientas de gobierno de datos.

La fortaleza de Meta parece situarse en otro punto.

Su ventaja competitiva reside en ofrecer capacidad de cómputo específicamente diseñada para inteligencia artificial, un segmento donde también operan empresas emergentes como CoreWeave, Nebius o Lambda Labs.

Precisamente fueron estas compañías las primeras en reflejar el impacto potencial de la noticia. Tras las informaciones publicadas por Bloomberg, varias empresas especializadas en infraestructura para IA registraron caídas bursátiles, mientras las acciones de Meta experimentaron una fuerte revalorización, reflejando la confianza de los inversores en la capacidad de la compañía para monetizar una infraestructura que hasta ahora constituía exclusivamente un centro de costes.

Lo que significa para los CIO

Para los responsables de tecnología, el posible lanzamiento de Meta Compute representa una señal de hacia dónde evoluciona el mercado. La infraestructura deja de ser un simple soporte para aplicaciones y se convierte en un elemento estratégico de diferenciación empresarial.

Durante los próximos años, los CIO dispondrán de un número creciente de proveedores especializados en inteligencia artificial. Esta mayor competencia puede traducirse en mejores precios, mayor disponibilidad de GPU y nuevas alternativas para desplegar cargas de trabajo avanzadas sin depender exclusivamente de los tres grandes hyperscalers.

También obligará a revisar las estrategias de multicloud.

Las organizaciones ya no seleccionarán proveedores únicamente por la amplitud de su catálogo de servicios, sino también por su capacidad para acelerar modelos de IA, ofrecer redes optimizadas para inferencia y garantizar disponibilidad de infraestructura especializada cuando el negocio lo requiera.

Una nueva etapa para la economía de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está impulsando una transformación profunda de la industria tecnológica. Durante la primera fase, el foco estuvo puesto en desarrollar modelos cada vez más potentes. La siguiente etapa estará marcada por la capacidad para ejecutar esos modelos de forma eficiente, sostenible y rentable.

Meta parece haber identificado esa oportunidad.

Si Meta Compute materializa sus planes la compañía no solo ampliará su negocio más allá de la publicidad digital. También contribuirá a redefinir el mercado de infraestructura para inteligencia artificial, donde el activo más valioso ya no será únicamente el algoritmo, sino la capacidad de ponerlo en funcionamiento a escala.

Para los CIO, el mensaje es claro: la competencia por la infraestructura de IA acaba de entrar en una nueva fase y la disponibilidad de capacidad de cómputo será un factor decisivo en la planificación tecnológica de los próximos años.

Fuentes