Livo Doctors, o la gestión inteligente del talento sanitario

Livo Doctors supera los 2.500 médicos registrados en Cataluña y pone de manifiesto cómo la digitalización de la gestión de turnos se está convirtiendo en un componente estratégico para mejorar la continuidad asistencial y la eficiencia operativa del sistema sanitario.

La transformación digital de la sanidad suele asociarse a la historia clínica electrónica, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico o la telemedicina. Sin embargo, existe un ámbito menos visible, pero igualmente crítico, donde la tecnología está comenzando a generar un impacto directo sobre la calidad asistencial: la gestión del talento sanitario.

La disponibilidad de profesionales, la cobertura de turnos y la planificación de recursos humanos se han convertido en factores estratégicos para hospitales y servicios públicos de salud. En un contexto marcado por la escasez de determinados perfiles médicos, el envejecimiento de la población y una demanda asistencial cada vez más variable, disponer de herramientas capaces de anticipar necesidades y optimizar la asignación de profesionales resulta tan importante como incorporar nuevas tecnologías clínicas.

En este escenario se enmarca la evolución de Livo Doctors, la vertical especializada para médicos de la plataforma Livo, que ha alcanzado los 2.500 médicos registrados, supera los 1.000 turnos publicados y continúa ampliando su implantación en hospitales públicos de Cataluña.

Del modelo reactivo a la planificación inteligente

Durante años, buena parte de la gestión de personal sanitario ha respondido a un modelo esencialmente reactivo. Bajas inesperadas, incrementos puntuales de la demanda asistencial o dificultades para cubrir determinadas especialidades obligaban a los departamentos de Recursos Humanos a resolver incidencias con escaso margen de maniobra.

Este enfoque genera ineficiencias operativas, incrementa la presión sobre los equipos y dificulta mantener la continuidad asistencial en momentos de mayor demanda.

La propuesta de Livo Doctors busca precisamente cambiar esta dinámica mediante una plataforma que digitaliza la publicación, gestión y cobertura de turnos médicos, facilitando una planificación más anticipada y flexible. En lugar de actuar únicamente cuando surge una necesidad urgente, los centros pueden programar con mayor previsión la cobertura de jornadas de 8 y 12 horas, reduciendo la dependencia de soluciones de última hora.

Más que un cambio tecnológico, supone una evolución del modelo organizativo. La planificación deja de ser un proceso administrativo para convertirse en un elemento clave de la eficiencia hospitalaria.

La digitalización del talento también forma parte de la transformación sanitaria

La experiencia de los hospitales demuestra que la transformación digital no termina en la atención al paciente. Cada vez más organizaciones sanitarias están trasladando principios de automatización, analítica y optimización a procesos tradicionalmente administrativos.

La gestión del talento constituye uno de ellos.

Livo Doctors conecta a hospitales y profesionales sanitarios mediante una plataforma diseñada para agilizar la cobertura de necesidades en diferentes ámbitos asistenciales, incluyendo urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y servicios de emergencias.

Su despliegue ya alcanza centros como el Hospital de Berga y el Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa en Cataluña, España, además de prestar soporte en unidades de Soporte Vital Avanzado vinculadas al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La compañía también prevé incorporar progresivamente nuevas especialidades médicas conforme amplía su presencia en el sistema sanitario catalán.

El valor diferencial no reside únicamente en disponer de una bolsa de profesionales, sino en ofrecer un entorno digital capaz de reducir tiempos de gestión, mejorar la visibilidad de las necesidades asistenciales y facilitar una asignación más eficiente de los recursos disponibles.

Workforce Management: una prioridad para los CIO del sector salud

La creciente complejidad operativa de los hospitales está llevando a que conceptos ampliamente implantados en otros sectores, como el Workforce Management, cobren protagonismo también en la sanidad.

Para los CIO y responsables de transformación digital, este tipo de plataformas representan una oportunidad para integrar procesos de planificación de personal con otros sistemas corporativos, generar indicadores de capacidad asistencial y disponer de información que facilite una toma de decisiones basada en datos.

La digitalización de los recursos humanos deja así de ser una cuestión exclusivamente administrativa para convertirse en una herramienta que contribuye a mejorar la resiliencia operativa de las organizaciones sanitarias.

La automatización de procesos repetitivos, la centralización de la información y la disponibilidad de métricas sobre cobertura, demanda o disponibilidad de profesionales permiten reducir la carga administrativa y dedicar más tiempo a la gestión estratégica del talento.

En un contexto donde la presión asistencial continúa creciendo, optimizar la utilización de los recursos disponibles puede tener un impacto directo tanto en la sostenibilidad económica como en la calidad del servicio prestado.

El efecto red como ventaja competitiva

Uno de los elementos más relevantes del modelo de Livo es la dimensión de su comunidad profesional.

La plataforma reúne actualmente más de 70.000 profesionales sanitarios y colabora con más de 200 centros en España, una masa crítica que facilita el denominado efecto red: cuanto mayor es el número de profesionales disponibles y de organizaciones participantes, mayor es la capacidad para responder con rapidez a necesidades específicas de cobertura.

La incorporación del colectivo médico representa un paso adicional dentro de una estrategia que inicialmente se centró en perfiles de enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), ampliando progresivamente el alcance de la plataforma hacia una gestión integral del talento sanitario.

Esta evolución refleja una tendencia cada vez más visible en el mercado: las plataformas digitales dejan de especializarse únicamente en procesos de selección para convertirse en herramientas de gestión continua del capital humano.

Más allá de un caso de éxito

El crecimiento de Livo Doctors constituye un ejemplo de una transformación mucho más amplia que afecta al conjunto del sistema sanitario.

La combinación de presión asistencial, escasez de profesionales, necesidad de optimizar costes y demanda creciente de flexibilidad está impulsando la adopción de soluciones capaces de mejorar la planificación de recursos humanos mediante procesos digitales, automatización e inteligencia operacional.

Para los responsables tecnológicos, este tipo de iniciativas pone de manifiesto que la transformación digital no solo consiste en incorporar nuevas aplicaciones clínicas o desplegar inteligencia artificial. También implica modernizar aquellos procesos internos que condicionan el funcionamiento diario de las organizaciones.

La gestión inteligente del talento sanitario apunta a convertirse en uno de esos ámbitos donde la tecnología puede aportar un retorno inmediato, mejorando simultáneamente la eficiencia operativa, la experiencia de los profesionales y la continuidad de la atención al paciente.

A medida que hospitales y servicios públicos de salud continúan avanzando en sus estrategias de digitalización, plataformas como Livo Doctors muestran cómo la innovación aplicada a la organización del trabajo puede convertirse en un factor tan decisivo como cualquier avance clínico. Porque, en última instancia, la transformación digital de la sanidad también depende de garantizar que el profesional adecuado esté disponible en el momento y el lugar donde más se necesita.