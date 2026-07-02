IA agéntica: el mercado alcanzará US$93.200 millones en 2032

Un informe de MarketsandMarkets prevé un crecimiento anual del 44,6%, impulsado por agentes autónomos para productividad y operaciones.

En menos de una década, la IA agéntica moverá más de US$93.000 millones y redefinirá la forma en que operan las empresas. El salto no consiste en disponer de asistentes más inteligentes, sino en incorporar agentes capaces de ejecutar procesos completos, coordinar sistemas y tomar decisiones con una intervención humana mínima. Según un informe de MarketsandMarkets, este mercado crecerá desde US$7.060 millones en 2025 hasta US$93.200 millones en 2032, con una tasa anual compuesta del 44,6%

La investigación muestra cómo las organizaciones están evolucionando desde modelos de automatización tradicionales hacia agentes inteligentes capaces de razonar, ejecutar procesos completos y colaborar entre múltiples aplicaciones con una intervención humana mínima.

La infraestructura de IA agéntica impulsará la próxima ola empresarial

El estudio identifica a la infraestructura especializada como el mayor segmento del mercado durante 2025.

Esta categoría comprende plataformas de orquestación, alojamiento de modelos, sistemas de memoria, capas de control y herramientas que permiten coordinar agentes inteligentes dentro de entornos empresariales.

La consolidación de modelos de lenguaje (LLM), motores de orquestación y servicios cloud está facilitando el despliegue de agentes capaces de operar con mayor autonomía, manteniendo requisitos de seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Entre las plataformas que ejemplifican esta tendencia destacan Microsoft Copilot, NVIDIA Blueprints y Google Agentspace, que permiten integrar agentes inteligentes en los flujos de trabajo corporativos.

Para los CIO, esta infraestructura se perfila como uno de los pilares de la próxima generación de automatización empresarial.

IA agéntica para transformar la productividad del empleado

Otro de los hallazgos más relevantes del informe es el crecimiento del segmento Workplace Experience, que será el caso de uso con mayor expansión durante los próximos cinco años.

Las empresas están incorporando agentes inteligentes dentro de:

correo electrónico

reuniones virtuales

gestión documental

colaboración empresarial

planificación de tareas

Estos asistentes no solo responden preguntas, sino que pueden redactar documentos, resumir reuniones, organizar calendarios, recuperar información contextual y ejecutar acciones automáticamente.

La combinación de memoria contextual, acceso al conocimiento corporativo y autonomía operativa convierte a estos agentes en verdaderos colaboradores digitales.

Microsoft, Google, Zoom y Notion ya están incorporando estas capacidades de forma nativa dentro de sus plataformas.

Norteamérica lidera el mercado de IA agéntica

MarketsandMarkets estima que Norteamérica mantendrá la mayor cuota de mercado gracias a:

elevada madurez digital

inversiones sostenidas de los grandes hyperscalers

fuerte ecosistema de startups de IA

liderazgo en investigación

adopción temprana en grandes empresas

Sectores como banca, salud, servicios profesionales y tecnología están acelerando la implantación de agentes inteligentes para reducir tareas manuales, optimizar procesos y mejorar la productividad.

Los grandes proveedores aceleran la carrera por los agentes inteligentes

El estudio identifica entre los principales actores del mercado a:

IBM

Microsoft

ServiceNow

Salesforce

SAP

Cisco

Capgemini

Accenture

Cognizant

HCLTech

Wipro

NTT DATA

Snowflake

SAS

EY

PwC

Appian

Pega

Ericsson

Avanade

Aisera

Todos ellos están reforzando sus plataformas con arquitecturas “agent-first”, donde los agentes inteligentes pasan a formar parte del núcleo operativo de las aplicaciones empresariales.

Una nueva etapa para la automatización empresarial

La evolución de la IA agéntica supone un cambio respecto a la inteligencia artificial generativa utilizada hasta ahora.

Mientras los copilotos ayudan al usuario mediante instrucciones, los agentes inteligentes pueden comprender objetivos, coordinar diferentes sistemas, tomar decisiones y ejecutar procesos completos con un elevado grado de autonomía.

Para los responsables de tecnología, esta evolución abre nuevas oportunidades para acelerar la productividad, reducir costes operativos y construir organizaciones donde humanos y agentes inteligentes trabajen de forma coordinada.